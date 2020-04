Armáda perníčky od společnosti Penam do domova důchodců nedovezla. Šlo o lživou zprávu, kají se politici

Sociálními sítěmi o víkendu zahýbala kauza velikonočních perníčků v domově pro seniory v Lounech, kam jich v pátek někdo dovezl dvě krabice. Místní radní Michal Kučera následně na twitteru napsal, že krabice s perníčky od společnosti Penam rozváží Armáda ČR, což vzbudilo rozhořčení. Poté, co informaci Armáda ČR i ministr obrany Metnar odmítli, se radní Kučera za svůj příspěvek omluvil a napsal, že perníčky rozvezl příznivec hnutí ANO.

Celou kauzu odstartoval sobotní tweet lounského radního a bývalého místopředsedy TOP 09 Michala Kučery. Ten sdílel nepravdivou informaci, že Armáda ČR v pátek přivezla do domova pro seniory v Lounech dvě krabice s perníčky od společnosti Penam, která spadá pod holding Agrofert ze svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše.

Včera do našeho Domova pro seniory přivezla Armáda ČR dvě veliké krabice . Všichni očekávali, že to jsou testovací sady na covid pro zaměstnance.

V krabicích jsou ovšem velikonoční perníčky z Penamu. — Michal Kučera (@MichKucera) April 11, 2020

Zpráva díky tomu ihned na sociálních sítích vyvolala rozruch a množství spekulací, podle serveru Seznam zprávy dokonce poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek srovnal údajné zneužití armády k rozvozu perníků se zneužitím zpravodajské služby v kauze sledování manželky bývalého premiéra Nečase a žádal o zásah státního zastupitelství.

Armáda se ovšem proti této informaci brzy ohradila. V domově pro seniory sice byla, aby tam provedla odběr vzorků v rámci chytré karantény, rozhodně ale odmítla tvrzení, že by u toho rozvážela krabice s perníčky. Přes její profil se k situaci následně vyjádřil i armádní generál Aleš Opata, který informaci dementoval a požádal o omluvu a ostře zareagoval i i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ten napsal: „Armáda do Domova pro seniory v Lounech ani jinam žadné perníčky nepřivezla. Kdo to tvrdí, lže! Vojáci v neděli v domově v Lounech v rámci chytré karantény dělali odběr vzorků u jedné seniorky. “



Armáda žádné perníčky nerozváží. Je to nepravdivá informace. Vojáci v domově v Lounech prováděli odběr vzorků v rámci chytré karantény. — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) April 12, 2020

Podle serveru iROZHLAS.cz Kučera uvedl, že informaci získal od zdroje z domova pro seniory. Tam měl v pátek dorazit muž s dvěma krabicemi perníčků, který se představil jako příslušník Armády České republiky, údajně se ale nijak nelegitimoval. „Přišel sám a pěšky, domov pro seniory totiž funguje v omezeném režimu a nepouští tak za bránu vozidla,“ řekl serveru Kučera.



Ředitelka lounského domova pro seniory Jana Černá podle serveru uvedla, že muž nebyl v uniformě a jednalo se o pána pověřeného distribucí. „On měl údajně říct, že je od armády. Jestli si z děvčat dělal legraci, to opravdu nevím, pro nás to v tuto chvíli není důležité,“ vysvětlila.

Hledá se v armádě i Agrofertu

Armáda ČR se tak pokusila zjistit, jak mohla celá situace vzniknout a začala prověřovat, jestli se nemohlo jednat o dobrovolnou aktivitu některého z vojáků, nic takového se ale neprokázalo. „Prověřovali jsme to a ani žádná dobrovolnost mezi vojáky nevedla k tomu, aby distribuovali pečivo do domova seniorů,“ uvedla pro server Seznam Zprávy mluvčí Armády České republiky Magdalena Dvořáková.

Druhým zdrojem záhadných perníčků mohla být aktivita Penamu. Sám koncern Agrofert na twitteru popřel, že by perníčky dodávala armáda. „Je to hoax. Penam žádné perníčky armádě nedodal, a už vůbec ne za peníze. @ArmadaTweetuje žádné naše perníčky ani jiné výrobky nerozváží. Penam sám dlouhodobě zdarma rozváží své výrobky po nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech pro seniory.“



Záhadný dárce

Na sítích reagovala na kauzu i předsedkyně TOP 09 a poslankyně Markéta Pekarová Adamová, která se následně omluvila za nedorozumění.

Je na místě omluvit se @ArmadaTweetuje. Podle všeho šlo o akci fyzické osoby, která s Armádou ČR neměla nic společného a pouze zneužila jejího jména při distribuci perníčků z Penamu.



Je mi nedorozumění líto, práce @ArmadaTweetuje si vážím a prosím občany o totéž. — Markéta Adamová (@market_a) April 12, 2020

Radní Kučera se skutečně v neděli Armádě ČR omluvil. V stejném příspěvku poté uvedl, že krabice do domova přivezl příznivec hnutí ANO, na krabicích mělo být také napsáno „schváleno vládou.“ Proč se měl údajně představit jako příslušník armády však není jasné. Muž se měl podle Kučery ke své aktivitě přihlásit na twitteru a je známý jako velký příznivec hnutí ANO, uvádí Seznam Zprávy.

Takže se celá kauza vysvětluje. S akcí AČR v Domově pro seniory se svezla i aktivita roznosu perníčků příznivcem ANO. Na krabicích byly navíc ještě nápisy "schváleno vládou". Tak není divu, že to v Domově pro seniory brali jako akci jednu.

AČR se velmi omlouvám @ArmadaTweetuje — Michal Kučera (@MichKucera) April 12, 2020

Podle reportéra týdeníku Euro Ondřeje Stratilíka měl perníky do domovů pro seniory rozvážet podnikatel a bývalý příslušník Policie ČR Miroslav Rusiňák. Stratilík na svém twitteru a facebookovém profilu uvedl, že perníky měly být darem od společnosti Penam a Rusiňák je pomáhal na vlastní náklady rozvážet. Popřel nicméně, že by se u toho představil jako příslušník Armády České republiky.