Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

  10:49aktualizováno  10:49
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a kapela Slza. Nenechaly si ho ujít tisíce lidí. 

„Chceme, aby si návštěvníci mohli užít sváteční atmosféru co nejdéle, proto i my zahajujeme trhy v podobném termínu jako jiná evropská města. Příkladem nám jsou blízké metropole Vídeň či Budapešť, kde rovněž pořádají vyhlášené vánoční trhy,“ uvedla místostarostka Brna-střed Ludmila Oulehlová (ANO). Před vídeňskou radnicí a bazilikou svatého Štěpána v Budapešti začaly trhy rovněž v pátek.

Brněnské vánoční trhy odstartovaly na Zelném trhu, v parku a u sochy Jošta na Moravském náměstí, na terase Bašty u hlavního nádraží a částečně na náměstí Svobody. Právě tam se odehrál hlavní páteční program. Příchozí zhlédli průvod děsivých čertů krampusů a koncert zpěváka Sebastiana. Posléze se dění přesunulo na Zelný trh, kde zahrála kapela Slza. Loni brněnské trhy zahájil svou hvězdnou show Leoš Mareš.

„Od 4. prosince se trhy rozšíří na takzvané Římské náměstí. Tam jsme je připravili ve spolupráci s umělkyní Kateřinou Šedou, která je autorkou řady veřejných instalací. V centru města nechybí ani oblíbené atrakce, jako je vyhlídkové kolo, dětská vesnička či světelná stezka, která je letos inspirovaná pohádkou Tři oříšky pro Popelku. K dispozici je také více než 160 stánků s vánočním sortimentem a občerstvením,“ řekl starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS).

Tradičně nejvíce stánků najdou lidé na Zelném trhu, kde jich je přes 120. Polovinu prodejních míst využívají řemeslníci a nositelé lidových tradic. Pro zástupce neziskových a charitativních organizací je zdarma vyčleněna většina prodejní plochy u Jošta. Celkem městská část podpoří více než 60 neziskových dobročinných projektů. Mezi nimi nechybí sbírka Daruj kelímek, v níž lidé napřímo pomáhají vrácením kelímků od horkých nápojů charitativním organizacím.

„Každoročně přinášíme zajímavé novinky. Letos se například jedná o stánek s veřejnou vyhlídkou na náměstí Svobody, posílený kulturní program, zimní kino nebo rozšíření nabídky dárkových předmětů. Pořádáme také atraktivní soutěže, v nichž lidé mohou vyhrát i výhled z horkovzdušného balónu,“ doplnila Oulehlová s tím, že veškerý kulturní program a většina atrakcí je zdarma.

Týden po slavnostním zahájení se na náměstí Svobody slavnostně rozsvítí vánoční strom. Zároveň se tím otevřou i zbylé prodejní stánky na tomto prostranství, Dominikánském náměstí a nádvoří Staré radnice, kde je organizuje Turistické informační centrum (TIC). Vánoce Brno, jež radnice Brna-střed plně hradí z pronájmu prodejních stánků, potrvají letos až do 31. prosince.

