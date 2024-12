Zahraniční výbor podpořil zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací

„Usnesení podporuje smysluplnou účast Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích,“ řekla po jednání výboru místopředsedkyně ODS a členka zahraničního výboru Eva Decroix.

Zahraniční výbor také důrazně odsoudil dezinterpretaci rezoluce Valného shromáždění OSN č. 2758 Čínskou lidovou republikou. Výbor zdůraznil, že rezoluce z roku 1971 pouze stanovuje Čínskou lidovou republiku jako jediného zákonného zástupce Číny v OSN, ale nezakládá svrchovanost Čínské lidové republiky nad Tchaj-wanem.

Na základě rezoluce se komunisty vedená Čínská lidová republika domohla stálého členství v OSN namísto Tchaj-wanu. Rezoluce na rozdíl od výkladu čínského režimu neupírá Tchaj-wanu zapojení do mezinárodních organizací, například Světové zdravotnické organizace (WHO), týká se pouze křesla v OSN, vysvětilila Decroix. Tchaj-wan se jako pozorovatel podílel na činnosti WHO do roku 2016, než o členství na nátlak Číny přišel.

Do Sněmovny ve čtvrtek osobně dorazil i Liang-Ruey Ke, vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře.

„Vážím si usnesení, které se vyjadřuje k překrucování či posouvání významu rezoluce OSN. Pro tchajwanský lid má taková podpora opravdový význam a je zásadní, že se o této otázce diskutuje na půdě českého parlamentu,“ uvedl Liang-Ruey Ke.

„Dlouhodobě usilujeme o to, aby spolupráce s Tchaj-wanem probíhala nejen na současné parlamentní úrovni, ale také v oblasti vědecké, obchodní a kulturní. Zároveň se snažíme opakovaně přijímat různé rezoluce a vyzývat představitele mezinárodních organizací, aby byl Tchaj-wan přizván k účasti na jednáních a aby získal status pozorovatele. Je nepřijatelné, aby Čína za každou cenu usilovala o jeho vytlačení,“ řekl šéf poslanců ODS a předseda skupiny přátel Tchaj-wanu Marek Benda.

„Považujeme rovněž a nadále za zásadní, aby v okolí Tchaj-wanu a v oblasti Jihočínského moře panoval klid a mír a aby nedocházelo k žádné eskalaci napětí,“ zdůraznil Benda.