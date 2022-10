Zahřívací kolo boje o Hrad. Hnutí ANO by mělo podpořit někoho, kdo s ním není spojen. Třeba Středulu, říká politolog

„Překvapuje mě, že za tři měsíce budeme volit prezidenta a my stále nevíme, koho podpoří dva klíčové subjekty z Poslanecké sněmovny. To je podle mě unikum,“ uvedl pro Lidovky.cz politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni. Podle něj to svědčí o personální vyprázdněnosti české politické scény.

Přestože sobotou a druhým kolem senátní volby skončilo letošní volební dění, další volby nás čekají zanedlouho. V lednu příštího roku si Česká republika zvolí nástupce Miloše Zemana. Některé osobnosti, namátkou třeba generál Petr Pavel či bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová – již oficiálně deklarovaly svou účast ve volbě a sbírají od občanů potřebných 50 tisíc podpisů. Hlavní politická uskupení ale doposud přešlapují na místě a váhají, koho do prezidentského střetu vyslat, nebo alespoň koho z již ohlášených kandidátů podpořit.