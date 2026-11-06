Zájem o den otevřených dveří ve věznicích překvapil. Termíny zbyly jen ve dvou

Dny otevřených dveří v českých věznicích se budou konat ve dvou termínech. První je v neděli 15. listopadu a druhý o necelé dva týdny později, ve středu 25. listopadu. Je to historicky první akce tohoto druhu.
Registrace byla spuštěna ve 14 hodin. Už po třiceti minutách byly termíny obsazené v Praze i většině Středočeského kraje. Po dvou hodinách zbyly volné termíny jen ve dvou věznicích – v Novém Sedle a v objektu věznice Nové Sedlo v Drahonicích. V jejich prostorách letos natáčel režisér Jan Prušinovský seriál Oddíl B.
Na sociálních sítích Vězeňské služby se objevilo mnoho komentářů s kritikou nezvládnuté registrace. „Sedím u toho od 14:00, aktualizuji, na PC i telefonu a sekne se to a najednou vše obsazené?“ stěžuje si jeden ze zájemců. „Hodinu sedím u telefonu a najednou je vše obsazeno, během asi minuty,“ dodává další. Stejnou zkušenost s přetíženým webem a okamžitým vyčerpáním všech volných termínů popisují i další.
Pod náporem zájemců web Vězeňské služby na nějakou dobu zkolaboval. „Proniknout do vězení není jednoduché. A dneska je to ještě o něco těžší,“ komentovala to Vězeňská služba na svém facebookovém účtu s vysvětlením, že výpadek způsobily technické komplikace na straně dodavatele webových služeb.
Vězeňská služba chce lidem přiblížit každodenní fungování vězeňských zařízení i práci jejich zaměstnanců. Podle charakteru a možností jednotlivých zařízení mohou prohlídkové trasy zahrnovat například ubytovací prostory odsouzených, kulturní a vzdělávací místnosti, pracoviště vězňů nebo místnosti určené pro návštěvy. Součástí prohlídkových tras mohou být také ukázky vozového parku, bezpečnostního vybavení nebo zázemí zaměstnanců.
Prohlídky budou probíhat za běžného provozu věznic.
K návštěvě věznice se mohli přihlásit pouze lidé starší 18 let, bez trestní minulosti a bez rodinné vazby na vězně. Každý návštěvník musí při vstupu počítat se standardní bezpečnostní kontrolou. Do věznic nebude možné vnášet mobilní telefony, fotoaparáty, chytré hodinky ani další nepovolená elektronická či záznamová zařízení. Věznice nebudou zajišťovat úschovu zavazadel.