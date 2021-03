Slovensko využije kloktací testy k pilotnímu testování žáků, součástí je důmyslný systém ke zpracování žádanek

OLOMOUC Takzvané kloktací testy Gargtest, které vyvinuli vědci z olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny využije Slovensko v pilotní studii testování žáků na covid-19. Olomoučtí odborníci vyvinuli k testům i podrobný systém ke zpracování elektronických žádanek, sdělil v pátek zástupce ústavu Peter Vanek.

Kloktací testy použil v pilotním testování 600 maturantů i Olomoucký kraj. Pravidelné testování bude podmínkou i pro návrat žáků v ČR, zatím se rozhodlo o nákupu 7,6 milionů antigenních testů.

České kloktací odběrové soupravy Gargtest vyvinuté v ÚMTM chtějí použít na Slovensku vybrané laboratoře pro PCR vyšetření po samoodběru vzorku kloktáním. „Testování velkého počtu lidí se neobejde bez elektronického zpracování informací o testovaných. Právě proto jsme k soupravě Gargtest vyvinuli i důmyslný systém ke zpracování elektronických žádanek, který je kompatibilní s jinými laboratorními systémy a je schopný přijímat a odesílat informace do laboratoří,“ uvedl ředitel ústavu Marián Hajdúch.

Gargtest je samoodběrová souprava k odběru vzorků a následně použitelná pro další laboratorní zpracování. Nový způsob odběru vzorků na vyšetření covidu-19 představili odborníci v tuzemsku poprvé loni v listopadu.

Vyzkoušeli si ho již členové České filharmonie a herci divadla Bez Zábradlí. Tento způsob využil v únoru pro pilotní testování 600 maturantů i Olomoucký kraj a na konci února předškoláci a školáci prvního stupně v Praze. Vyšetření je založeno na principu kloktání v ústní dutině, což znamená odstranění nepříjemného odběru z nosohltanu stěrovou tyčinkou, což kladně ohodnotili ve srovnání s antigenním testy při testování rodiče a školáci z Prahy 6.

S testováním žáků po návratu do škol se počítá i v Česku, vláda rozhodla, že stát pro školy a veřejný sektor pořídí 7,65 milionu antigenních testů. Školský výbor žádá, aby ministerstvo do konce měsíce účinnost antigenního testování ověřilo ve školách, které jsou v provozu pro děti zdravotníků a záchranářů. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by chtěl, aby se při testování ve školách používaly vedle antigenních i testy PCR. Měly by se mezi testovací metody u školáků zařadit. Antigenní testy jsou levnější a jejich výsledek je rychle k dispozici. Jsou ale méně spolehlivé. Přesnější PCR testy jsou dražší, jejich zpracování je náročnější a trvá déle.