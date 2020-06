Praha Je to paradox: koronavir zastavil na čas celou ekonomiku, která se bude ještě řadu měsíců vzpamatovávat. Přesto ale ani obavy o případnou ztrátu zaměstnání neodrazují Čechy od pořizování chat či chalup. Naopak, zájem o ně ještě roste – a s ním i cena.

Zájem o rekreační nemovitosti vždy sílí s přicházejícím jarem. Letošek není výjimkou, pandemii navzdory. „Pozorujeme zvýšenou poptávku oproti loňskému roku zhruba o 20 procent,“ říká Ondřej Mašín, výkonný ředitel společnosti Bidli reality. Obdobný odhad hlásí i další realitky.

„Už v minulém roce byl o rekreační nemovitosti enormní zájem, v letošním roce očekáváme nárůst minimálně o 30 procent,“ tvrdí Andrea Daňhelová, jednatelka Fincentrum Reality.

Výhodná investice

Obchodům s rekreačními nemovitostmi nahrává i to, že pandemie omezila cestování do zahraničí. Většina Čechů tak dává – tedy alespoň letos – přednost tuzemské dovolené. To dokládá i průzkum agentury Behavio z konce dubna: na 88 procent dotazovaných uvedlo, že letos v létě zůstanou v Česku, přičemž zhruba pětina využije vlastní chatu či chalupu.



Kdo si nyní pořídí druhé bydlení v žádané lokalitě, může na tom vydělat. „Z hlediska ekonomické situace může docházet k zajímavému paradoxu, tedy že lidé na jednu stranu budou omezovat zbytné výdaje, mezi něž koupě chaty či chalupy určitě patří, na druhou stranu může dojít k růstu zájmu o nemovitosti umožňující celoroční obývání. Výsledkem tak může být další nárůst ceny tohoto typu nemovitostí i o více než deset procent v následujícím roce,“ říká Jan Kratochvíl z realitní kanceláře RE/MAX G8.

Poptávka po chatách a chalupách značně převyšuje nabídku. „Zaznamenali jsme nedávno prodej jedné chalupy na Plzeňsku, kde nám v extrémním případě zavolalo dokonce téměř 200 zájemců na jeden inzerát během jediného týdne,“ popisuje situaci Mašín.

Na odbyt ovšem dobře jdou i apartmány či novostavby koncipované jako letní byty. „Stále více lidí má zájem také o nákup klasických letních domů ve městech a obcích, nemusí se nutně jednat jen o vily. Chalupou se může snadno stát třeba panelákový byt v některé z atraktivních přírodních lokalit, kterému samostatné domy nemohou svou cenou konkurovat,“ říká Hendrik Meyer, šéf portálu Bezrealitky.cz. Jako příklad takové lokality uvádí Ralsko či Český les.

Hory a přehrady

Mezi nejvyhledávanější a zároveň nejdražší lokality patří Krkonoše, Jizerské hory, Lipno či Orlík. Na seznamu vyhledávaných krkonošských středisek figurují Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou či Harrachov. „Omezený počet historických objektů a regulovaná výstavba nových objektů zvedají tamní ceny v podstatě od revoluce,“ konstatuje Meyer. Aktuálně je tam k mání zachovaná roubenka ve svahu, v třetí zóně národního parku za osm milionů korun. Dle odhadu šéfa Bezrealitky by za rok její hodnota mohla vzrůst až o 15 procent.



Podstatně širší paletu rekreačních objektů za výhodnější cenu než Krkonoše, kde jsou již ceny vyšponované, nabízejí Jizerské hory. „Lidé z ekonomických důvodů raději oželí roubenku na hřebenech a volí dostupnější nemovitosti v podhorských městech s dobrou dojezdovou vzdáleností přímo do hor,“ dodává Meyer. Jizerská roubenka u silnice s vlastním pozemkem je nyní k mání za pět milionů korun. Za rok by její cena mohla odhadem stoupnout o desetinu.

Populárním se v poslední době stalo opět Lipno. „Jde o místo, kde ceny v relativních hodnotách vyrostly zdaleka nejvíce, a to především díky kvalitní vodě v nádrži, nedaleké Šumavě a rozvoji volnočasových aktivit,“ vysvětluje Meyer. Nová stylová dřevostavba tam vyjde na osm milionů korun. Za rok by její cena mohla být dle odhadů o desetinu vyšší.

Tradiční oblíbenou destinací, hlavně pro rybáře, je i Orlík. Rybářská chatka nad přehradou stojí 900 tisíc korun, u té se ale větší zhodnocení nečeká. „Cena bude stagnovat, nebo půjde dokonce dolů,“ tipuje Meyer. To proto, že o nemovitosti, které jsou hůře dopravně dostupné a není do nich zavedena elektřina či voda, nemá zájem mladší generace.

Hodina na cestu

Chaty a chalupy si ovšem pořizují nejen Pražané. „Lidé v krajských městech a větších okresních městech jsou ochotni dojíždět zhruba 30 minut, maximálně hodinu, pokud jde o atraktivní lokalitu, například hory,“ tvrdí Ondřej Mašín. Obyvatelé metropole jsou prý ochotni dojíždět i déle.



K žádaným lokalitám patří i okolí Prahy. V nabídce realitní kanceláře RE/MAX G8 se v brzké době objeví celoročně obyvatelná chalupa o dispozici 3+kk ležící na Berounsku. „Letos ji dáme do prodeje za částku blížící se třem milionům korun,“ upřesňuje Kratochvíl. I ta by za rok mohla být o deset procent dražší.

Populární moravskou destinací je Pálava. „Ta boduje především skvělým potenciálem pro vinařskou a rodinnou turistiku,“ tvrdí Meyer. Vesnický domek před rekonstrukcí tam dnes vyjde na 3,5 milionu korun. „Za rok by to mohlo být až o 15 procent víc,“ domnívá se šéf Bezrealitky.