Zájem policie? Šlo jen o informační schůzku, podotýká náměstek pražského primátora Scheinherr

PRAHA V patách má detektivy, vlivnou skupinu CPI miliardáře Radovana Vítka i rozzlobené koaliční partnery. Projekt společné firmy pražského dopravního podniku a společnosti Nové Holešovice Development, který má na starosti náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě), naráží na nejeden problém.

V rozhovoru pro LN vysvětluje, proč nevypsali soutěž na strategického partnera projektu rekonstrukce stanice metra Nádraží Holešovice v lukrativní lokalitě Prahy 7 – dle něj nebyla potřeba. Tvrdí, že nemůže ani za to, že se na společně vytvořenou firmu nebude vztahovat zákon o svobodném přístupu k informacím. A svou schůzku s policejním detektivem Pavlem Nevtípilem označil náměstek primátora pro dopravu za ryze informativní.

LN: Proč se nekonalo výběrové řízení na projekt modernizace stanice metra Nádraží Holešovice?

Jde o dlouhodobý projekt, který se připravoval již dva roky před mým nástupem. Jediné, co jsem v tom udělal já, je to, že jsem zadal druhé právnické stanovisko, aby posoudilo, zda jsme neměli postupovat jinak. Všichni mi říkají, že postupuji správně. Jinak to území nikdy nezcelíme a nevytvoříme kvalitní rozvojovou stanici. Věřím podkladům, které mám. Zadali jsme to kanceláři Havel & Partners. Opět bylo potvrzeno, že postup byl správný.

LN: Partner dopravního podniku (DPP), společnost Karlín Group, však vlastní menší díl pozemků a má „jen“ předkupní právo na pozemky v oblasti stanice. Větší část jich tam vlastní společnost EP Properties Daniela Křetínského. Máte garanci, že partner DPP má skutečně ošetřené smluvní vztahy s dalšími vlastníky pozemků?

Viděli jsme smlouvu s EP Properties, která společnosti Nové Holešovice Development zaručuje, že pokud vznikne společný podnik s dopravním podnikem, prodají jí ostatní čtyři pětiny pozemku, který EP Properties v lokalitě vlastní.

LN: Před časem vás navštívila policie. O co se zajímala?

Bylo to už před pěti týdny. CPI (společnost patřící miliardáři Radovanu Vítkovi napadá nevyhlášení tendru a slibuje městu o 100 milionů vyšší nabídku – pozn. red.) mělo nějaké inzeráty. Policisty zajímaly otázky, jež vyvolaly inzeráty v novinách. Případ se ještě nevyšetřuje. Přišel jeden policista, který se vyptával na informace. Byla to čistě informační schůzka.

LN: Byl to kapitán Pavel Nevtípil?

Byl to on. Zajímavé, že to víte. Od koho to víte?

LN: Nemohu vám sdělovat informace o svých zdrojích...

Tu diskusi nevytvořili investigativní novináři, ale inzeráty CPI v novinách. Potvrdil mi to i ten policista. Na otázky, jež vyvolalo CPI, se ptají i média. A informačně se na ně ptal i jeden policista.

LN: Vás v nové struktuře společnosti Nové Holešovice Development, jež má být většinovým vlastníkem společně vytvořeného podniku, nepřekvapilo jméno pana Thomase Samiiho, který až zázračně výhodně prodal dům na pražské Letné státu, což později kritizovala Bezpečnostní informační služba?

Pana Samiiho jsem neznal, ani jeho minulost. Ale domluvili jsme se, že tam nebude přítomný a že budeme jednat jen se společností Karlín Group, jež odkoupí podíl pana Samiiho. Našimi společníky budou jen Jan Ludvík a Serge Borenstein.

LN: Kdy se toto dohodlo?

O tom jsme jednali delší dobu, nyní to bylo dohodnuto. Vy to berete stále tak, že chceme udělat něco špatně, ale tak to není. Chci dělat vše transparentně. Když se dozvím nějaké skutečnosti, rád se nechám poučit a opravím to.

LN: Není to poučení pro příště, že je nutné dohledat si konečné vlastníky firmy, s níž má město spolupracovat?

Na výtky jsem reagoval ihned. Mým cílem je zrekonstruovat stanici metra a vestibul. Všichni víme, jak to tam vypadá. Pro město je dlouhodobě neudržitelné se starat o 61 stanic metra. Každá stanice potřebuje rekonstrukci minimálně každých 25 až 30 let. To stojí stovky milionů korun. Není udržitelné, abychom se o to starali jenom my a šlo o čistě monofunkční stanici, jež zajišťuje přestup mezi jednotlivými druhy dopravy.

Potřebujeme rozvíjet okolní prostor. Jde o zahuštěnou zástavbu, která zajistí, že lidé, kteří tam budou pracovat a bydlet, získají snadný přístup pomocí metra a nebudou používat auto. To je pro město prospěšné. Tenhle projekt jsem zdědil po minulé garnituře a zastavil ho. Dal jsem si na to udělat právnický a ekonomický posudek. Zlepšily se podmínky, za kterých k tomu přistupujeme. Všechny otázky rád vypořádám.

LN: Nebylo by nejjednodušší vypsat veřejnou soutěž?

Taková veřejná soutěž dle mých podkladů neexistuje. Nemůžete vypisovat soutěž na pozemek, který nevlastníte.

ADAM SCHEINHERR (32) ■ Pochází z jižních Čech. V loňských komunálních volbách uspěl na kandidátce hnutí Praha sobě.Dostal se do pražského zastupitelstva i do koaliční rady, kterou tvoří Praha sobě s Piráty a Spojenými silami pro Prahu, jež sdružují TOP 09, STAN a lidovce. ■ V Radě hlavního města má coby náměstek primátora na starosti oblast dopravy. Před volbami byl slyšet mimo jiné jako kritik návrhu na zbourání Libeňského mostu v Praze. ■ Od počátku roku je předsedou dozorčích rad městských firem – pražského dopravního podniku a Technické správy komunikací. ■ Původním vzděláním jaderný fyzik v minulosti pracoval jako inženýr a vědec v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.

LN: Ani kdybyste měl smlouvu o smlouvě budoucí? Jak jinak by se mohla tedy k pozemkům a výstavbě dostat CPI, když tam nic nevlastní?

Zákon o veřejných zakázkách říká, že na pozemky se nevypisuje soutěž. Musíte se dohodnout s tím, kdo je vlastní.

LN: Jak jste přišli na cenu 4500 korun za metr čtvereční, za niž by měl DPP prodat pozemky v Holešovicích partnerské firmě?

Máme posudek na metr čtvereční v Holešovicích. Celkem jde o 39 milionů korun. Částka 4500 je vynásobena hrubou podlažní plochou budoucí zástavby. Ta musí být minimálně 25 000 metrů čtverečních, což znamená, že to dává cenu 58 milionů korun. Za to získáme i vlastnický podíl ve společném podniku – joint venture. Dostáváme se přes cenu 39 milionů korun. Společnost KPMG nyní zpracovává posudek, abychom si tím byli jistí. Hotový bude do konce listopadu.

LN: Proč se na společný podnik nebude vztahovat zákon o svobodném přístupu k informacím, což v minulosti vedlo ke kritice PPP projektů (partnerství veřejného a soukromého sektoru – pozn. red.) dopravního podniku s Pentou?

Nepřipravil jsem legislativu pro zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Nenapsal jsem, že na to, kde bude menšinové vlastnictví státní organizace, se nebude vztahovat svobodný přístup k informacím.

LN: Nezvažovali jste, že by DPP byl většinový vlastník?

Nezvažovali. Naším cílem je rozvinout stanici a mít nad ní kontrolu. To máme díky minimálnímu vlastnickému podílu a většinovému zastoupení v dozorčí radě toho podniku. Neuvažovali jsme o tom, že bychom byli hlavním tahounem. Pomíjíte hlavní cíl projektu, aby se zachoval kvalitní přestup z metra na tramvaj a návaznou autobusovou a vlakovou dopravu. Cílem je zrekonstruovat vestibul a rozvinout ho. Nemáme však zároveň know-how na development. Nedělá to dopravní podnik ani žádná jiná městská organizace. To mají soukromí developeři.

LN: Jak si tedy vysvětlujete váš spor s koaličními TOP 09 a STAN o tento projekt?

Myslím, že jde o nedorozumění. Radní jsou přítomní na jednáních. Když si požádají o informace, ihned jim je předám. Sezval jsem pracovní jednání, právníky z obou stran, Piráty, Spojené síly. Spoustu věcí jsme si už vyjasnili.