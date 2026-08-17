„Nový kanál nám umožní přinášet sportovní obsah systematicky a v ještě větším rozsahu,“ uvedl šéfredaktor sportovní redakce skupiny Prima Pavel Skořepa.
Kanál je k dispozici zdarma, bude dostupný v televizi s podporou DVB-T2 nebo se set-top boxem pro příjem digitálního vysílání.
Stanice Prima sport bude dostupná u většiny českých operátorů, takže ji lze sledovat prostřednictvím Oneplay, kde bude na programové pozici 129 již od tarifu Komfort, dále pak na Vodafone TV, T-Mobile, Skylink, PODA, DWP, SledovaniTV, Starnet a Rete Internet.
Programová nabídka Prima sport bude zahrnovat živé přenosy domácích i zahraničních soutěží, magazíny a původní pořady. Diváci se mohou těšit jak na domácí, tak na zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín i na špičkové komentátorské a expertní obsazení. Chybět nebude fotbalová Chance Národní Liga, hokejová Maxa liga, domácí florbalová Livesport Superliga nebo světová liga plážového volejbalu Beach Pro Tour.
„Pro nově vznikající sportovní kanál není sport jenom o výsledcích a statistikách, ale i o životním stylu, který představuje. Prima sport bude akční, barevný a moderní produkt, který bude diváky bavit po celý den,“ uvedl Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu skupiny Prima.
Nový sportovní kanál na sebe poprvé upozornil, když Prima získala možnost vysílat finále letošního tenisového Wimbledonu. Prima sport ještě před svým oficiálním startem odvysílala také obě utkání třetího předkola fotbalové Ligy mistrů.