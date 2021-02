Rychetský zdůvodňuje rozhodnutí ÚS: Zajistit rovné volební právo je nezpochybnitelný ústavní příkaz

Vizitky předsedy Ústavního soudu (ÚS) Pavla Rychetského (77) a soudce ÚS Jana Filipa (70):



Pavel Rychetský Rychetský patří k nejvýraznějším představitelům české polistopadové politiky a justice. Bývalý místopředseda vlády a ministr spravedlnosti, který několikrát odmítl nabídku kandidovat na prezidenta republiky, je předsedou ÚS od srpna 2003. -

Coby znalec práva se Rychetský těší u odborné veřejnosti respektu. Jeho nominace na člena konstitučního tribunálu v roce 2003 nicméně vyvolala i kritické reakce. Důvodem byla zejména skutečnost, že Rychetský v té době zastával post ministra spravedlnosti a zároveň místopředsedy vlády zodpovědného za legislativní činnost kabinetu. Stál tak u zrodu podstatné části zákonů, o nichž by nově mohl rozhodovat z pozice soudce. Přes počáteční kritiku si ale ÚS pod Rychetského vedením dokázal udržet pověst respektované instituce. -

Rychetský byl členem vlády, která v roce 2001 navrhla i současnou podobu zákona o volbách do parlamentu. Takzvaná velká vládní novela volebního zákona zavedla 14 volebních obvodů, klasickou d'Hondtovou metodou přepočtu hlasů na mandáty a sčítání pětiprocentních klauzulí pro předvolební koalice. Sněmovna schválila vládní návrh novely v prosinci 2001 s tím, že odmítla návrh tehdejší čtyřkoalice na snížení hranice pro koalice, umožnila volbu v zahraničí a zmírnila pravidla pro uplatnění preferenčních hlasů. Pro novelu hlasovali všichni přítomní zástupci ODS, ČSSD, KDU-ČSL a 11 poslanců Unie svobody. Jejich pět kolegů včetně lídra čtyřkoalice Karla Kühnla se hlasování zdrželo. Tento postoj zvolilo také 13 komunistů, devět poslanců KSČM novelu odmítlo. Sněmovna totiž nepřijala jejich úpravy novely. Podle zákona by tak tehdejší silný hráč na politické scéně čtyřkoalice (Unie svobody, KDU-ČSL, ODA a DEU) musel získat pro vstup do Sněmovny minimálně dvacet procent hlasů. -

Pavel Rychetský se narodil 17. srpna 1943 v Praze, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Čtyři roky byl členem KSČ, vystoupil z ní v roce 1970. Z politických důvodů pak musel odejít z právnické fakulty a pracoval jako podnikový právník. V dobách normalizace byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum. Po jeho rozštěpení v roce 1990 působil v jednom z jeho nástupců, v Občanském hnutí. -

Vládní křeslo si poprvé vyzkoušel ještě před rozpadem federace, když v letech 1990 až 1992 vykonával funkci místopředsedy vlády ČSFR a předsedy její legislativní rady. Z pozice hlavního legislativce kabinetu se podílel na "revoluci práva", kterou si vyžádala změna režimu. Do tehdejší Čalfovy vlády odcházel Rychetský z funkce republikového generálního prokurátora, kterou vykonával od ledna do poloviny roku 1990. -

Do horních pater politického života se vrátil v roce 1996, kdy vstoupil do ČSSD a na Strakonicku zvítězil v prvních senátních volbách. O dva roky později se jako legislativní odborník ČSSD objevil znovu ve vládě. V kabinetu Miloše Zemana zastával funkci místopředsedy pro lidská práva a legislativu. Pro místopředsednickou vládní funkci a navíc jako ministra spravedlnosti si jej vybral i Zemanův nástupce Vladimír Špidla (ČSSD). -

Na člena ÚS navrhl Rychetského prezident Václav Klaus. Kvůli ÚS Rychetský na vládní funkce počátkem srpna 2003 rezignoval a zanikl mu i senátorský mandát. Z téhož důvodu také ukončil své členství v sociální demokracii Jan Filip Soudcem ÚS byl jmenován v květnu 2013, Senát jej zvolil na návrh prezidenta Miloše Zemana. Předtím působil jako vysokoškolský pedagog a vedoucí Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Jako soudce zpravodaj připravoval například rozhodnutí ÚS z února 2018, kterým soud zamítl návrhy prezidenta Zemana a poslanců hnutí ANO na zrušení části zákona o střetu zájmů. V odůvodnění Filip uvedl, že námitky jsou nedůvodné. Zeman zákon přezdívaný lex Babiš napadl v únoru 2017. Norma omezuje přístup firem vlastněných členy vlády k některým státním podporám. Podle Zemana porušuje zákaz diskriminace na základě majetku. Zeman také chtěl, aby ÚS zrušil ustanovení, které zakazuje členům vlády vlastnit média. Zákon dopadl především na předsedu ANO Andreje Babiše.

V lednu 2019 prezident Zeman v TV Barrandov uvedl, že jeho kancléř Vratislav Mynář v minulosti jednal z jeho pověření se soudci a naznačil, že by se měl sejít právě s Filipem, který byl soudcem zpravodajem v řízení o návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů. Filip na to uvedl, že o údajně plánované schůzce nic neví. O tom, že kancléř Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal v lednu 2019 Respekt.

Filip se narodil 27. listopadu 1950 ve Šternberku, vystudoval právnickou fakultu v Brně. V roce 1992 se stal docentem, v roce 1998 profesorem ústavního práva. Řadu let byl členem Legislativní rady vlády. Je odborníkem na ústavní právo.

V letech 1974 až 1989 byl členem KSČ.