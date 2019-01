Zákaz jízdy v levém pruhu dálnic může omezit i řidiče karavanů. Návrh bude vláda projednávat v pátek

Praha Připravovaný zákaz předjíždění a jízdy v levém pruhu na dálnicích, původně určený pro kamiony, může zkomplikovat cestování i desetitisícům karavanistů v Česku. Poslanecký návrh, který bude v pátek řešit vláda, totiž počítá se zákazem pro všechny soupravy o délce nad sedm metrů, což se týká drtivé většiny karavanů a obytných vozů

Zástupci karavanistických klubů a sdružení proto s návrhem nesouhlasí a budou chtít jeho změnu, vyplývá z jejich odpovědí. Loni stát registroval přes 13 500 obytných vozů a více než 30 000 obytných přívěsů.

Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Podle předkladatelů by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu. Ministerstvo dopravy návrh v připomínkovém řízení podpořilo.

„Majitelé obytných aut by určitě neměli být postiženi. V žádném případě to nejsou vozidla, která by způsobovala problémy ostatním řidičům při předjíždění,“ uvedl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. V rámci Autoklubu funguje Asociace Caravan Clubů, která sdružuje tisícovky členů a desítku klubů.

Podle Šťovíčka by se měla změnit alespoň formulace návrhu s tím, že zákaz se nebude týkat obytných automobilů. Ačkoliv byla novela vytvořena v reakci na prosincový dopravní kolaps na dálnici D1 zejména s ohledem na kamiony, podle současného znění návrhu by se zákaz vztahoval i na karavany. „Pokusím se v tomto podniknout kroky, zabojovat pro naše karavanisty a oslovit zákonodárce,“ dodal šéf Šťovíček.

Zákaz se bude týkat všech karavanů

Podle Jana Bizika ze Sdružení dovozců obytných vozidel (OSCAR) se zákaz podle současného znění bude týkat všech používaných karavanů. Celková délka soupravy zahrnující vozidlo a přívěs se totiž pohybuje od zhruba 7,5 do 13 metrů. „Navíc si nemyslím, že by toto opatření razantně změnilo situaci na našich dálnicích kvůli jednomu úseku D1 o délce 100 kilometrů, naopak, situaci na našich dálnicích jen zhorší,“ řekl Bizik.

Karavany by v takovém případě musely zůstávat ve stejném pruhu s pomaleji jedoucími těžkými kamiony. Řada souprav s karavanem má podle Bizika nejvyšší povolenou rychlost soupravy až 110 km/h. „Proč by ale potom měli užívat dálnici,“ upozornil.

Podle něj je postačující současná právní úprava, která umožňuje omezit předjíždění kamionů s hmotností nad 7,5 tuny prostřednictvím dopravních značek. Příčinu problémů na D1 vidí spíše v nedostatečné infrastruktuře.

Poslanci návrh předložili v reakci na prosincové několikahodinové kolony na D1, které byly podle silničářů z velké části způsobeny nedisciplinovanými řidiči kamionů. Proti zákazu se vyslovili mimo jiné nákladní dopravci a Hospodářská komora.