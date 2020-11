Obchody mohou mít od pondělí otevřeno do 23:00. Zmírní se i další omezení, nedělní zákaz zůstal

Praha Obchody, které mají z vládních opatření výjimku, budou moci být od pondělí otevřené do 23:00. Na stejný čas se také posune zákaz vycházení. Nyní musejí zavírat v 21:00. V prodejnách zůstane omezena kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Tam, kde prodejci vyžadují vstup s vozíkem, bude platit výjimka pro rodiče s kočárky. Děti do šesti let se do kapacity nebudou počítat.

Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to v pátek řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vláda také rozhodla o snížení v systému PES na čtvrtý stupeň.

V platnosti nadále zůstane zákaz nedělního prodeje. S návrhem jeho zrušení dnes na vládu přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Respektuje však argumenty epidemiologů, nebylo podle něj ani žádoucí, aby se porušoval nový protiepidemický systém (PES). Havlíček navrhoval také zmírnění pravidla o ploše na jednoho zákazníka, a to na dva lidi na 15 metrů čtverečních. Uvítal, že byla schválena alespoň výjimka pro matky s kočárky a malé děti. Podle Blatného nově schválené opatření zmiňuje také režim pro doprovod handicapovaných lidí. Vláda uvolnila opatření proti koronaviru, zákaz vycházení bude až od 23. hodiny Česká republika se v PES od pondělí přesune z nejvyššího, pátého stupně pohotovosti, do čtvrtého. V případě nákupních center a maloobchodů se kromě delší otevírací doby pravidla nemění. Umožněn je pouze prodej základních potřeb. Výjimku z opatření mají potraviny, drogerie, lékárny, optiky či květinářství. Možný je také provoz výdejen zboží. Prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř prodejen i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových rozestupů. Vláda také podle Havlíčka rozhodla, že na farmářských trzích i ve vybraných obchodech bude povolen prodej vánočních ozdob. Režim bude podobný jako u výjimky pro prodejce pietního zboží.

Na farmářských trzích měli nyní výjimku jen prodejci potravin či pietního zboží. Před Dušičkami vláda povolila prodej i těm obchodům, které nabízejí výzdobu na hroby, svíčky a další podobné zboží. „Jsem i rád, že se k těm vánočním drobným produktům, jako jsou kapři, stromky, rovněž budou moci započítat vánoční ozdoby, což není úplně nepodstatná věc. Na těch trzích, které budou, a nebo samozřejmě v těch obchodech, kde to budou moci nabízet, mimo toho běžného sortimentu, který je spjat s pietními aktivitami nebo produkty typů svíček, se budou moci nabízet i vánoční ozdoby,“ řekl Havlíček. Prodej vánočních stromků, kaprů a ozdob bude podle ministra Blatného možný. O vánočních trzích bude vláda jednat za týden, ladí se s kulturou a MPO.

Vláda v pondělí projedná fungování zimních středisek. Podnikatelé by se změny měli dozvědět s předstihem pěti šesti dnů předem, řekl ministr Havlíček.

Pondělní posun z pátého do čtvrtého stupně systému PES pak bude znamenat například to, že hromadných akcí se bude moci účastnit šest místo dvou osob. V případě svateb, pohřbů a bohoslužeb by se povolený počet účastníků zvedl z 15 na 20. Noční zákaz vycházení by pak měl platit až od 23:00 místo 21:00.