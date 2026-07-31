Nerozdělávejte oheň a omezte pobyt venku. Prahu a Střední Čechy sevře vedro

Opatření přišla kvůli současným klimatickým podmínkám a požadavku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Zákaz rozdělávání ohně platí do odvolání také na území hlavního města.
Na celém území kraje bude také platit zákaz vjezdu motorových vozidel na polní a lesní cesty kromě obhospodařování pozemků, používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“ nebo používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.
Zákaz manipulace s ohněm, kouření a jízd parní lokomotivy platí na místech se zvýšeným nebezpečím, což jsou lokality vzdálené méně než 50 metrů od lesa, méně než 100 metrů od polí a luk, lesní, travní a podobné porosty a také stohy sena a slámy.
Zvažte pobyt venku
Smogová situace souvisí s nynějšími extrémně vysokými teplotami vzduchu. Pátek bude v Česku podle předpovědi mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také tento týden ve čtvrtek.
Lidé by se měli při pobytu venku zejména v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, informoval Český hydrometeorologický ústav. Doporučení platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Podle výstrahy nadále platí smogová situace také v Ústeckém kraji, kterou meteorologové vyhlásili ve čtvrtek.
Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.
„Alespoň na jedné stanici z reprezentativních pro toto území překročil hodinový průměr koncentrací troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový a její překročení je na některé z reprezentativních stanic očekáváno i následující hodinu,“ uvedli meteorologové.