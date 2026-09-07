„Zdanění cukru jsme řešili na koalici, podpořit to nechce nikdo. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zákaz energetických nápojů pro mladší 18 let, to určitě chceme,“ řekl Babiš.
Zastánci omezení prodeje energetických nápojů to nestihli prosadit v minulém volebním období, i když měl návrh podporu napříč Sněmovnou. Ve hře tehdy bylo, že by si energy drinky směli koupit jen ti, komu již bylo patnáct či šestnáct let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch hranici pro zákaz ještě posunul – na 18 let.
Výhrady k zákazu měla ODS. „Nijak nezpochybňuji objektivní medicínská data o škodlivosti energetických nápojů, ale myslím si, že spousta jiných škodlivých věcí v této společnosti existuje, a přesto vždycky nepřistupujeme k regulaci,“ argumentoval Karel Haas z ODS, který je místopředsedou opoziční strany.
Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje podle průzkumu organizace Ministr zdraví osm z deseti Čechů. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein.
Lékaři upozorňují na nárůst dětské obezity a vliv energetických nápojů na spánek s soustředění teenagerů. Podle odhadů bude v roce 2050 obézní polovina dětí.