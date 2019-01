Zákaz pyrotechniky? Podle politických lídrů nepřipadá v úvahu, připouští ale diskuzi o regulaci

PRAHA Silvestrovské oslavy a příchod nového roku s sebou již tradičně přinesly vášnivou debatu o používání pyrotechniky. Zatímco odpůrci této hlasité a světelné zábavy argumentují jejím negativním vlivem na životní prostředí a zvířata, příznivci se ohánějí tradicí a volají po pochopení se slovy, že jde o několikadenní záležitost. Vrcholní politici do této diskuze příliš mluvit nechtějí.

Používání pyrotechniky, jež si každoročně vyžádá desítky případů popálenin nebo utrhaných prstů, v Česku není zákonem plošně zakázáno. Výjimku tvoří pouze národní parky, kde tento druh zábavy není povolen od roku 2017. Mimo ně lze pyrotechnické výrobky užívat téměř kdykoliv a kdekoliv, pakliže nedochází k rušení nočního klidu nebo je příslušnou vyhláškou neomezují na svém území jednotlivé obce.



Oproti tomu řada německých měst odpalování petard a dělobuchů ve svých centrech letos zakázala. Sousední země dokonce uvažují o úplném omezení pyrotechniky, neboť s jejím užíváním dochází podle Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) k vysokému znečištění vzduchu pevnými prachovými částicemi. V posledním průzkumu souhlasilo s plošným zákazem téměř 60 procent Němců.



Po podobném represivním řešení volá i řada českých občanů. Předsedové parlamentních stran oslovení serverem Lidovky.cz se ovšem shodují, že vydání nové legislativy nedovolující odpalování pyrotechniky není krokem, jenž by měl situaci jednoznačně uklidnit.

Zábavní pyrotechnika, petardy.

„Nemyslím si, že ubírání svobody ve všech možných oblastech života je ta správná cesta. Navíc pyrotechnika o silvestrovské noci má u nás tradici,“ řekl serveru Lidovky.cz lídr SPD Tomio Okamura.



„Osobně ji nepoužívám a nevidím v ní žádný požitek. Budí děti, plaší zvířata. Osobně bych to ale jeden den v roce trpěl,“ doplnil Okamuru někdejší vicepremiér a dosluhující předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Oba zákonodárci jsou zajedno v tom, že případné regulace by měly řešit místní samosprávy.

Jen certifikovaná pyrotechnika?

Bělobrádek zároveň připustil, že pyrotechnika může nabídnout pěknou podívanou, pakliže je v rukou profesionálů. Proto by podle jeho slov mělo smysl omezení volně prodejných výrobků. „Povolená má být jen certifikovaná a tedy v rámci možností bezpečná pyrotechnika,“ přidal se šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík.

Regulace je dostatečná také podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa. Problém vidí v nedodržování nastavených pravidel. „To už je ale na moci výkonné, policii a kontrolních orgánech. Že se jim nechce vyžadovat od lidí plnění povinností, opravdu nevyřešíme dalším zákonem,“ reagoval Filip.



Tomio Okamura by se nebránil zvýšení osobní odpovědnosti každého jedince za petardami způsobenou škodu. To občanskodemokratický lídr Petr Fiala podle svých slov věří ve zdravý rozum občanů.



Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila by se o možném omezení pyrotechniky mělo diskutovat. „Vnímám jako silný argument ochranu životního prostředí a živočichů, kteří masivní užívání pyrotechniky velmi nepříznivě nesou. Neříkám hned zakázat, přijmout vyhlášku. Do budoucna by se o tom veřejná debata měla vést, protože viditelné problémy tu jsou,“ vysvětlil europoslanec svůj postoj.



Zmínil v této souvislosti Bratislavu, v níž platí celoroční zákaz používání volně dostupné pyrotechniky. Během silvestrovských oslav jsou tak povolené pouze prskavky, scénické ohňostroje a ohňostroje odpalované profesionálními společnostmi. Podobná debata se podle Pospíšila vede v mnoha městech Evropské unie.



Pražský primátor Zdeněk Hřib minulý týden pro LN připustil, že česká metropole pro následující Nový rok uvažuje o variantě tichého ohňostroje či světelné show s drony.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a lídr Pirátů Ivan Bartoš na dotaz serveru Lidovky.cz do uzávěrky textu nereagovali.