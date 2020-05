Zakladatel Scia Šteffl vyzval školy, aby zkusily vysvědčení se slovním hodnocením

PRAHA Školy mají podle zakladatele společnosti Scio Ondřeje Šteffla letos jedinečnou příležitost vyzkoušet si uzavření klasifikace pomocí slovního hodnocení, i když to nikdy dříve nedělaly. Umožní jim to vyhláška ministerstva školství, podle které se při sestavování vysvědčení nemusí držet svých běžných pravidel pro klasifikaci. Podle Šteffla poskytuje kvalitní slovní hodnocení větší přehled o dovednostech a pokrocích dítěte než známky. Řekl to ve středu novinářům.

Podle vyhlášky, kterou vydalo ministerstvo školství v souvislosti s letošní mimořádnou situací, kdy jsou školy kvůli pandemii koronaviru od první poloviny března zavřené, by učitelé měli při hodnocení jednat vždy ve prospěch žáků. Při psaní vysvědčení by měli vycházet z výsledků z prezenční výuky v únoru a březnu, přihlédnout mohou k práci dětí v období výuky na dálku a k výsledkům z prvního pololetí. Podle mluvčí úřadu Anety Lednové by ministerstvo uvítalo, kdyby školy upřednostnily slovní hodnocení. Letošní závěrečné vysvědčení se nebude započítávat do přijímacích zkoušek na střední školy.



Podle Šteffla se ale školy slovního hodnocení někdy bojí. Obavy mají z toho, že to nebudou umět, že jim to přidělá práci a že s tím nebudou souhlasit rodiče. „On to nikdo neumí úplně dokonale, ale nic nezkazí, když to zkusí,“ uvedl Šteffl. Školy podle něj mohou využít různých návodů, které jsou na webu škol společnosti Scio i jinde na internetu. „Myslím si, že je dobrá doba na to, to vyzkoušet,“ řekl.

Rodiče sice podle něj někdy trvají na známkách, ale většina slovní hodnocení nakonec uvítá. „Naše zkušenost je taková, že jsou v 99 procentech nadšení, že někdo něco takového dělá a nabízí jim o jejich dítěti mnohem podrobnější a zevrubnější informaci, než se dozvídali dřív,“ řekl. Školy Scio využívají slovní hodnocení dlouhodobě.

Podle zástupců Scio musí být kvalitní slovní hodnocení velmi konkrétní a má žáka povzbuzovat. Mělo by také obsahovat doporučení, v čem se má zlepšit a jak. Za slovní hodnocení se nedají označovat výroky jako „to se ti povedlo“ nebo „jsi šikovný a hodný“, řekla ředitelka ScioŠkoly v Praze 6 Janka Codlová.

Podle Šteffla není jasné, pro koho se vysvědčení se známkami dělají. Zaměstnavatelé podle něj ví, že ze známek nezjistí, jaké dovednosti člověk má. Rodiče se domnívají, že jim to umožní porovnání s ostatními dětmi, ale to podle Šteffla není pravda. Ukazují to podle něj i výsledky testování, ve kterém bývají děti se špatnými známkami někdy lepší než s dobrými známkami nebo hodnocení dívek, které mívají lepší známky než chlapci. Pro děti je podle něj slovní hodnocení dobrou zpětnou vazbou.

Podle průzkumu České školní inspekce využívají při výuce na dálku známky na prvním stupni základních škol tři procenta vyučujících, zatímco ve středních školách je to 29 procent. Naopak 38 procent pedagogů z prvního stupně hodnotí práci dětí slovně, ve středních školách to dělá 13 procent vyučujících. Další učitelé pak práci dětí nehodnotí nebo ji hodnotí jinak.