Zakladatelka Zásilkovny bude radit vládě, jak zachránit ekonomiku. Posílí tým NERV

Praha Do Národní ekonomické rady vlády v pátek přibude další ženský element, zatím je v týmu odborníků ekonomka Ilona Švihlíková osamělá v pánské sestavě. Ministr průmyslu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) se ji rozhodl doplnit o další dámu, tentokrát z prostředí byznysu. Novou posilou se stane podnikatelka Simona Kijonková, zakladatelka a spolumajitelka firmy Zásilkovna. Vláda o tom rozhodne na svém odpoledním jednání.

„Paní Simona Kijonková je zkušená, úspěšná podnikatelka a investorka. Svými zkušenostmi doplní velice vhodně NERV v oblasti inovační strategie, maloobchodu a zastoupí zde rovněž skupinu drobných živnostníků a řemeslníků. Zakladatelka Zásilkovny řídí mimo jiné holding Packeta s desítkou firem,“ píše se v předkládací zprávě návrhu, který má server Lidovky.cz k dispozici.



Třiačtyřicetiletá rodačka z Karlových Varů založila logistickou firmu Zásilkovna v roce 2010, dnes je z ní společnost s tři čtvrtě miliardovým obratem. Funguje jako výdejní místo pro objednávky z různých e-shopů, které samy místem fyzického odběru nevládnou nebo chtějí takto expandovat do jiných měst. Teď už Zásilkovna patří do holdingu Packeta, který Kijonková řídí, spadá do něj deset firem a tisícovka zaměstnanců.

Absolventka Vysoké ekonomické školy v Praze a trojnásobná matka také investuje do nadějných start-upů, třeba Robeeto, což je elektronické tržiště se službami, zakázkami, hledáním pomocníků na práci. Získala několik prestižních ocenění, například zařazení do žebříčku TOP 25 žen Česka v byznysu v roce 2015 nebo titul EY Podnikatel roku 2017 hlavního město Prahy.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) se obrodila minulý týden, aby fungovala coby mozkový trust při pokoronavirové obnově ekonomiky. Nešlo to úplně hladce, tou dobou už existoval poradní ekonomický tým při Ústředním krizovém štábu, a napoprvé Havlíčkův návrh neprošel. To až poté, co se do seznamu aktérů přidali také nominanti ČSSD, především ekonom Jan Švejnar, který sedí v obou tělesech a měl by mezi nimi udržovat hladkou komunikaci. Tým při Ústředním krizovém štábu je spíše na okamžité, naléhavé problémy, NERV má posloužit robustnějším, komplexnějším plánem na delší výhled.