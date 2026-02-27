Výstřihy a tepláky mají žáci opět povolené. Škola musela zákaz zrušit

  10:26aktualizováno  10:26
Brněnská základní škola v Sirotkově ulici zmírnila po verdiktu inspekce pravidla pro oblékání svých žáků. Ve školním řádu jim už nezakazuje nosit tepláky nebo třeba oblečení s velkým výstřihem či odhalenými rameny, upozornil v pátek web iROZHLAS.cz. Pravidla musela škola změnit po zásahu České školní inspekce.
Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků. Nově nesmí chodit do školy v teplácích ani v oblečení, které odhaluje břicho, ramena nebo má hluboký výstřih. (září 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Sporný bod školního řádu je po změně výrazně obecnější. Píše se v něm, že žák je povinen chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen s ohledem na dobré mravy, roční období a že oděv nemá ohrožovat zdraví nebo bezpečnost.

Zmínka o teplácích nebo příliš odhalujícím oblečením zůstala v části o kultuře oblékání. Píše se tam ale už jen, že takové oblečení není považováno za vhodné.

To je hlavní změna i podle ředitele školy Dana Jedličky. V odpovědi na dotazy Českého rozhlasu uvedl, že pravidla upravili tak, aby neměla zakazující, ale doporučující charakter.

23. září 2025

Před změnou bylo ve školním řádě uvedeno, že takové oblečení není povolené. Škola to u vstupu kontrolovala a chtěla posílat nevhodně ustrojené žáky převléct se domů. Pravidlo se ale některým dětem a rodičům nelíbilo.

Podnět od jednoho z rodičů dostala školní inspekce, která v tom spatřovala protiprávní omezení přístupu k výuce a školu vyzvala k nápravě.

