Školák při hádce bodl spolužáka nůžkami do zátylku, zraněného odvezla záchranka

„Pražští kriminalisté pracují na objasnění příčin incidentu mezi dvěma žáky, který se odehrál v úterý po 14. hodině na ZŠ v Jánošíkově ulici,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Vzhledem k věku chlapců však nemohl poskytnout konkrétnější informace. Řekl jen, že jednoho z nich odvezla do nemocnice záchranka.

„V případu probíhají standardní úkony trestního řízení, které jsou ze zákona neveřejné, přičemž právní kvalifikace skutku nebyla zatím stanovena,“ doplnil.

Zkazky o události se následně šeptandou dětí rychle roznesly po škole, odtud pak domů k rodičům.

„Slyšel jsem nějakého chlapce, jak to oznamuje své mámě ještě před školou, než nastoupili do auta,“ sdělil redakci iDNES.cz muž, který podle svých slov okolo školy jen procházel. „Vykládal, že nějaký chlapec, kterého znal, pobodal druhého chlapce nůžkami do krku zezadu, tedy do zátylku,“ dopověděl muž s tím, že byl ze slov hocha sám zděšen. „Mám také děti, ale naštěstí jinde,“ dodal.

Poté, co se o incidentu doslechli od svých dětí rodiče, začali se naléhavě dožadovat podrobnějších informací ze strany školy, kterého se jim dostalo prostřednictvím komunikační stránky Bakaláři až následující den v pozdních večerních hodinách.

„Vážení rodiče, v souvislosti s Vašimi dotazy ohledně incidentu, který se ve škole stal v úterý tohoto týdne mezi žáky 2. stupně a který řeší Policie ČR, bych Vás ráda ujistila, že Vaše děti nejsou ve škole ohroženy a také výuka probíhá v běžném režimu. Podrobné informace škola vzhledem k citlivosti celé události a probíhajícímu vyšetřování nebude a ani nemůže individuálně poskytovat. Děkuji za pochopení,“ uzavřela ředitelka školy Dagmar Malinová.

Většinu rodičů však toto sdělení neuspokojilo a začali si tak zjišťovat, co se přesně stalo, mezi sebou na sociální síti. „Též by mě zajímalo, co se stalo. Zpráva od paní ředitelka, která přijde více jak 24 hodin po incidentu, není moc uklidňující. Když mám mít jistotu, že mé dítě není v ohrožení, ráda bych aspoň obrazně věděla, co se stalo,“ napsala jedna z matek zdejšího žáka a další rodiče se k jejímu názoru připojili.

„Celé vedení by se mělo probudit,“ zaznělo například. Jiná matka zmínila, že od dcery ví, že k něčemu mělo dojít v tělocvičně školy, ale zajímalo by ji k čemu. Někteří rodiče však apelovali na druhé, aby do věci „nešťourali“, že jde o velmi citlivou věc, kterou nepřísluší řešit veřejně. Redakcí oslovení rodiče však připustili obavy o své děti. „Dcera je na druhém stupni, učitelé s nimi probírají i šikanu,“ nastínila jedna z matek, co mohlo stát za činem.