Základní školy dostanou do poloviny října 1,2 miliardy na nákup počítačů pro distanční výuku

Praha Základní školy dostanou do poloviny října celkem 1,2 miliardy na nákup počítačů a licencí pro výuku na dálku. Suma má školám pomoct připravit se na případné omezení chodu škol kvůli epidemii koronaviru. Požadavek ministra školství Roberta Plagy (ANO) schválila vláda, informovala o tom mluvčí resortu Aneta Lednová.

Podle návrhu by každá základní škola měla dostat 20 000 korun na jednoho učitele. Celkem 300 milionů korun už na posílení výuky na dálku schválila sněmovna, další téměř miliardu má uvolnit ministerstvo financí. Počítače budou muset školy nakoupit do konce prosince.

Ministerstvo bude při výpočtu částek pro jednotlivé školy vycházet z počtu učitelů vykázaného k loňskému 30. září. Cílem je podle Plagy zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné vybavení půjčit. Distanční výuku vláda do školského zákona vtělila dnes, normu musí ještě posoudit Parlament.

Peníze mají podle návrhu dostat kraje, které je přerozdělí. Nejpozději během září by se každá škola měla dozvědět, kolik peněz dostane, na začátku října by mělo ministerstvo peníze do regionů poslat. Tak by mělo být podle ministerstva zajištěno, že každá základní škola bude mít k dispozici finanční prostředky na pořízení přenosných zařízení, včetně licencí. Částka 20 000 korun má podle ministerstva stačit na notebook umožňující využívání software pro distanční způsob vzdělávání (pořizovací cena od zhruba 15 000 korun), příslušenství a nutné softwarové vybavení.

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953 000 dětí a do středních škol 424 000.

Výuky na dálku se neúčastnilo podle odhadů odborníků asi 10 000 dětí. Plaga v červenci deklaroval, že školy se v září otevřou v běžném režimu, jen s přísnějšími hygienickými opatřeními. Nošení roušek ve školách bude záležet na rozhodnutí hygieniků v konkrétním kraji. Dnes se nicméně vláda usnesla, že na školních chodbách jako ve veřejném prostoru budou roušky od 1. září povinné. S výukou na dálku ministerstvo počítá pro nový školní rok pouze lokálně v případě většího rozšíření nemoci, a to po dobu nejvýš dvou týdnů.