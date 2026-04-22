„Naše organizace vyjadřují znepokojení nad tím, že návrh zákona vznikl bez řádné konzultace s Českou televizí a Českým rozhlasem, odborníky na média, zástupci občanské společnosti zabývajícími se touto problematikou či mezinárodními organizacemi na ochranu svobody médií,“ stojí v prohlášení.
Instituce upozorňují také na dřívější nepřátelský postoj současného premiéra Andreje Babiše k veřejnoprávním médiím i předvolební sliby koaličních stran.
Podepsané instituce vyjadřují obavy, že „motivem oznámených změn je oslabit finanční a redakční nezávislost vysílacích společností a ohrozit jejich schopnost plnit veřejnoprávní poslání“.
Připomínají také, že Evropský akt o svobodě médií (EMFA) požaduje, aby byly procesy financování médií veřejné služby založeny na transparentních a předem určených kritériích a aby vysílatelé dostávali dostatečné, udržitelné a předvídatelné finanční prostředky.
Organizace v textu vyzývají komisi, aby sledovala změny v Česku, posoudila, zda je vznikající zákon v souladu s EMFA, a naléhala na české orgány, aby se zdržely jakýchkoliv změn v systému financování veřejnoprávních médií, které by oslabily jejich nezávislost. „Navrhované změny představují klíčový test záruk EMFA pro veřejnoprávní média. EU by měla využít všech nástrojů, které má k dispozici, aby zabránila orgánům v Česku destabilizovat veřejnoprávní média a zvyšovat vliv vlády,“ uvedly mediální instituce.
Evropská komise už dříve přislíbila, že bude vývoj ohledně návrhu české vlády na financování médií veřejné služby pozorně sledovat.
„Česká televize a Český rozhlas jsou ve střední Evropě považovány za vzory kvalitního veřejnoprávního vysílání,“ uvedly organizace. „Model koncesionářských poplatků, který je v České republice obecně vnímán jako účinný a dobře fungující systém, je klíčovou zárukou jejich finanční udržitelnosti a redakční nezávislosti,“ doplnily.
Společné prohlášení vedle IPI podepsaly také například Evropská federace novinářů (EFJ), Reportéři bez hranic (RSF), Evropská vysílací unie (EBU), Index cenzury, či organizace Article 19 a PEN International.
Návrh zákona, který minulý týden představil ministr kultury Oto Klempíř, má zcela změnit model financování obou veřejnoprávních vysílatelů, připomínají organizace. Počítá se zrušením stávajícího systému koncesionářských poplatků, který chce nahradit přímým financováním ze státního rozpočtu, a snížením finančních prostředků.
Zákon veřejnoprávním médiím pro rok 2027 ubírá 1,4 miliardy korun. Rozpočet České televize omezuje ve srovnání s letošním o přibližně jednu miliardu na 5,7 miliardy Kč. Český rozhlas má podle vládního návrhu zákona dostat ze státního rozpočtu přibližně dvě miliardy Kč, tedy zhruba o 400 milionů méně než letos vybere na poplatcích.
Vláda argumentuje tím, že podobné modely financování fungují v řadě jiných evropských zemí. Česká televize a Český rozhlas navrhované změny odmítly a varovaly, že takový zákon by vedl k právní nejistotě, vnějšímu tlaku a oslabení redakční nezávislosti.