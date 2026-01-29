Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Služební zákon, který by zajistil stabilitu pro státní správu, a to bez ohledu na střídání vlád, je totiž jedním z klíčových požadavků orgánů Evropské unie na členské státy, a jeho přijetí požadovala EU i po České republice.
Zrušení služebního zákona a jeho nahrazení zákonem o státních zaměstnancích má podle koalice přispět k pružnosti státní správy a usnadnit její řízení. Zákon má urychlit přijímání a odchody ze státní správy, což podle ní přinese i úspory. Kritici se obávají ohrožení nezávislosti státní správy.
Předloha mimo jiné ruší tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 80 procent platu. Zaměstnanci by mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi je v návrhu zkrácen z 60 na 20 dní. Při zrušení při systemizaci by se stát mohl zbavit úředníka hned. Nezákonnému postupu se bude moci pracovník bránit soudní žalobou.
Změna jednacího řádu má omezit obstrukce
Sněmovna má na mimořádné schůzi začít projednávat i změny svého jednacího řádu, která by měla přispět k omezení možnosti obstrukcí.
V těch v minulém volebním období vynikal zejména současný předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, který dokázal u řečnického pultu strávit i přes deset hodin v jednom kuse. Obstrukce hojně využívalo i hnutí ANO.
Navrhovaná změna omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.
Změny připravila skupina poslanců vládní koalice, ale pod návrhem je podepsán i šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda.
Opozice bude ale usilovat o to, aby změny platily až od příštího volebního období.