Zaručené mzdy mají platit už jen pro veřejný sektor, schvalují poslanci

Poslanci budou schvalovat novelu zákoníku práce. Vládní návrh předpokládá postupný růst minimální mzdy do roku 2029 tak, že by měla odpovídat 47 procentům průměrné mzdy. Zaručené mzdy mají už od roku 2025 platit jen pro veřejný sektor, ne pro soukromé firmy. To zasáhne statisíce lidí, namátkou řidiče, stavební dělníky či číšníky.