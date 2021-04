Žáky konzultovat nedonutíme, říkají školy. Některé děti nemají peníze na jízdenku, jiné preferují brigády

Praha Středoškoláci můžou od tohoto týdne chodit do školy na skupinové konzultace, a to maximálně po šesti. Už 12. dubna dostali stejnou možnost žáci druhého stupně základních škol. Ministerstvo tak chce vyjít vstříc studentům, kteří se nemohou účastnit distanční výuky, protože nemají přístup k počítači, nebo jim online vzdělávání činí větší obtíže, což se odráží i na prospěchu.

Základní školy mají za sebou první týden skupinových konzultací a zatím k nim přistupují dvojím způsobem. Některé je vypsaly a čekají, až se jim žáci sami přihlásí, jiné je dělají organizovaně.

„Jsou školy, které skupinové konzultace organizují a trochu tím suplují výuku,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý s tím, že sám nechal kompetence na učitelích a žádnou velkou „doučovací“ akci skrze konzultace na své škole v pražských Klánovicích neplánuje. Pár žáků se už ale přihlásilo a přišlo konzultovat například chemii.



Nedonutíme je

Skupinové konzultace mají podle ministerstva školství využít především závěrečné ročníky a ti, kterým hrozí studijní neúspěch. Již dříve tu byla možnost individuální konzultace jeden na jednoho, zájem o ně byl na jednotlivých školách různý. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) proto koncem března znovu vyzval školy, aby konzultace více využívaly. Učitelé je nabízejí, problém ale tkví v tom, že jsou dobrovolné.

„Ve chvíli, kdy studentovi řeknete, že je něco nepovinné a že to mít nemusí, tak proč by se namáhal,“ okomentoval pro Lidovky.cz předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. „Je opravdu čistě na nich, jestli se pro to rozhodnou, nebo ne. My s tím bohužel těžko můžeme něco udělat,“ říká.

Oslovení ředitelé středních škol si myslí, že o skupinové konzultace nebude výraznější zájem než o ty individuální. „Jednou za týden mohli žáci přijít do školy, pokud si domluvili konzultaci s pedagogem. Ale co se týká skupinových konzultací, tak se obávám, že o to příliš velký zájem nebude. Ale nevím,“ uvedl pro Lidovky.cz ředitel olomoucké Střední odborné školy obchodu a služeb Ladislav Pochyla.

Jiní by zase rádi konzultovali, ale problém jim činí už sama doprava do školy: někteří žáci ze sociálně ekonomicky slabšího prostředí nemají třeba peníze na jízdenku. „Vzhledem k situaci, jaká je, a třeba kvůli ztrátě zaměstnání jednoho nebo obou rodičů, může docházet k tomu, že žáci nemají ani prostředky pro to, aby se dostali do školy,“ vysvětluje Pochyla. „My se jim snažíme pomáhat v rámci klubu rodičů a přátel školy nákupem jízdenek a podobně. Řešíme, co se dá řešit,“ doplnil.

Třeba na Masarykově střední škole chemické v Praze se osvědčily konzultace online. „Já mám rozjeté konzultace pro čtvrťáky někdy už od konce ledna v online prostředí, takže pokračujeme dál tak, jak jsme to měli nastavené. Neviděl jsem důvod k tomu to nějakým způsobem měnit, protože s tím máme dobrou zkušenost. Žáci se zapojují, funguje to, nebyl důvod přecházet na jinou formu,“ uvedl Zajíček, který je zároveň ředitelem školy.

Například gymnaziální studenti naopak individuální konzultace využívají méně, protože je tolik nepotřebují. „Žáci vše zvládají bez problému. Konzultace jeden na jednoho je opravdu mizivá,“ uvedla pro Lidovky.cz předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, jak to vypadá na pražském Gymnáziu Nad Štolou. Skupinové konzultace prý zatím neplánují.

Konzultace místo praxe

Konzultace po šesti studentech můžou pomoct hlavně odborným školám a učilištím, které mohou s malými skupinami trénovat praktické úkoly, které se můžou objevit u závěrečných zkoušek. Takto pojaté konzultace opět vypadají spíše jako výuka. Začátek praktické výuky středoškoláků vláda minulý týden na doporučení epidemiologů posunula na 26. dubna, tedy o týden později, než původně plánovala. Ve stejný den se obnoví praktické vyučování i u posledních ročníků vysokých škol, dále se kompletně otevřou školky v krajích, kde týdenní přírůstek covidových případů nepřesáhne 100 na 100 tisíc obyvatel, což se zatím týká Karlovarského a Královéhradeckého kraje.

Některé školy už dřív využívaly individuální konzultace k tomu, aby s žáky procvičily aspoň něco z praktické výuky, jež se zkrátka nedá učit online. „Praxe jako takové probíhat nemohou. Snažíme se je nahradit formou individuálních konzultací. To žákům umožňujeme jak na jejich vyžádání, tak si je i zveme do školy, abychom je připravovali na závěrečné maturitní praktické zkoušky,“ uvedl před časem pro Lidovky.cz ředitel brněnské Integrované střední školy automobilní Milan Chylík. Tamní studenti o tuto nabídku projevili velký zájem.

Podobně chtěl individuální konzultace na svém Středním odborném učilišti Ohradní v Praze využít i předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák. „V mojí škole je 130 žáků ve třetím ročníku, kteří půjdou k závěrečným zkouškám. Když jsem jim dal tuhle možnost (individuální konzultace – pozn.red.), tak se mi přihlásilo sedm z nich. Nemají o to zájem,“ uvedl Dvořák.

Podle něj žáci často dávají přednost brigádám mimo obor, školu zřejmě začnou řešit až na poslední chvíli před zkouškami. Druhé pololetí jako by pro ně vůbec neexistovalo, protože už dobré vysvědčení z ledna učňům zaručilo to, že můžou jít k závěrečným zkouškám. Mnozí však tímto stylem zleniví a co uměli, zapomenou.

Vzhledem k tomu, že středoškoláci nebyli ve škole už od podzimu, budou mít velké problémy látku praktické výuky dohnat. A netýká se to jen letošních absolventů, když žáci přijdou o učivo z prvního ročníku, těžko zvládnou navazující látku v dalších. Dohánět zameškanou praxi budou v létě, ministerstvo už posunulo maximální termín pro splnění praktických předmětů a zkoušek na konec srpna.