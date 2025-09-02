Soud řešil spor Tykače a poslance Michálka. Miliardář požaduje omluvu

Soud se v úterý začal zabývat žalobou miliardáře Pavla Tykače na pirátského poslance Jakuba Michálka. Majitel energetické skupiny Sev.en v ní požaduje omluvu za článek, ve kterém politik napsal, že Tykač ovlivňuje dění v České televizi. Podle podnikatelova právního zástupce Petra Poledne je článek nepravdivý a vzbuzuje dojem, že jeho klient získává nezasloužené výhody.

Michálek uveřejnil článek „Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem“ v prosinci loňského roku na platformě Seznam Médium. Uvedl v něm například, že Tykač sponzoruje bývalého předsedu Rady České televize Pavla Matochu nebo že má vliv na to, co Česká televize vysílá.

„Publikovaný text je zcela legitimní analýzou veřejně dostupných informací se závěry, které jsou v rámci veřejného prostoru zcela běžné,“ prohlásil Michálkův právník Pavel Uhl. Soudu předložil listiny, které podle něho prokazují, že Tykač přes společnost Czech Coal sponzoroval Pražskou šachovou společnost, jejímž je Matocha předsedou.

Upozornil také na článek o tom, že byl Matocha na oslavě podnikatelových narozenin v Karibiku.

Tykač se v žalobě ohradil proti pěti Michálkovým výrokům. Obvodní soud pro Prahu 3 se v úterý zabýval prvním. Poté jednání odročil na listopad.

Finančník Pavel Tykač, který podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, patří k nejbohatším Čechům. Podnikatel ovládá druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy, je také majitelem fotbalové Slavie.

