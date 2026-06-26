Žalobce zamítl stížnost exministra Blažka proti obvinění v bitcoinové kauze

Žalobce podle náměstka při rozhodování o stížnostech přezkoumal napadená usnesení včetně předcházejícího řízení a provedeného dokazování, stejně tak i námitky obviněných.
„Státní zástupce NSZ stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem,“ uvedl první náměstek nejvyšší státní zástupkyně Zdeněk Kasal.
Tímto rozhodnutím státního zástupce NSZ je zahájení trestního stíhání pravomocné. Další opravný prostředek není přípustný.
Trojici obvinili detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu na začátku května. Všichni tři se proti usnesení o zahájení trestního stíhání ohradili stížností, o kterých žalobce NSZ rozhodoval.
Exministr Blažek, který kvůli kauze loni rezignoval, jeho náměstek Daňhel ani brněnský advokát Titz na dotazy ČTK tehdy nereagovali. Blažek své obvinění potvrdil serveru Novinky.cz, řekl, že se v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti cítí naprosto nevinný. Všichni tři obvinění jsou stíháni na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení.
Případ je spjatý s loňským přijetím miliardového bitcoinového daru ministerstvem spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.
Jiřikovský v této kauze sám čelí obvinění již od loňska, a to kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Je ve vazbě. Vrchního státního zastupitelství případ Jiřikovského i samotné darování bitcoinů vede pod jednou kauzou.