Žalobce zastavil stíhání kroměřížského starosty Němce. Podle vedení města šlo o politický boj

Kroměříž Státní zástupce zastavil na základě podané stížnosti trestní stíhání kroměřížského starosty Jaroslava Němce (Nezávislí). Informoval o tom v pondělí server Česká justice.cz, kterému informaci sdělila advokátka Jana Zwyrtek Hamplová a potvrdila vedoucí státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Kroměříži Jana Kranzová.

Policie zahájila trestní stíhání starosty v září. Obvinění se týkalo přijatých právních služeb souvisejících s uzavřením akcionářské dohody mezi akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) v roce 2016. Za zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku mu v případě prokázání viny hrozily tři až deset let vězení.



Jaroslav Němec, starosta Kroměříže (Nezávislí).

Trestní oznámení podal anonym nedlouho před loňskými komunálními volbami, Němec ho proto chápal jako součást politického boje. Věcí se z rozhodnutí žalobce více než rok zabývala policie v Uherském Hradišti. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) před časem uvedl, že radnice při uzavírání smluv nepochybila. „Vodu od VaK Kroměříž odebírá 130 000 lidí. Šlo o to ochránit majetek města,“ řekl novinářům koncem srpna Němec.

Město podle něj zadávalo právní služby postupně formou zakázek malého rozsahu. „Zjednodušeně řečeno, nejprve bylo potřeba zjistit, co je možné udělat. Poté jsme zadali právní služby za účelem vypracování akcionářské dohody. Nebylo přitom jisté, zda se to podaří a zda bude skutečně přijata. Další právní služby bylo nutné objednat v souvislosti s útoky, které se objevily po přijetí akcionářské dohody,“ uvedl Němec krátce po zahájení trestního stíhání.

Česká justice.cz uvedla, že státní zástupce podle Kranzové ve věci vyhověl podané stížnosti. Podrobnosti podle serveru sdělí státní zastupitelství v úterý na svých internetových stránkách.

Město rozhodnutím zastupitelů v případu podalo také ústavní stížnost, která se týkala zářijového usnesení státního zástupce, kterým Kroměříži v kauze ustanovil jako opatrovníka advokátku Silvii Majtánovou. Radnice to považovala za protiústavní zásah do svého práva na samosprávu. Ještě před podáním ústavní stížnosti město adresovalo stížnost proti zmíněnému postupu krajskému státnímu zastupitelství, které ji však v říjnu zamítlo. Na základě usnesení by město v pozici poškozeného nadále nemohla zastupovat Zwyrtek Hamplová, jako tomu bylo na základě loňského rozhodnutí radních doposud.