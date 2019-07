Žalobci už mají analýzu auditu k Babišovu střetu zájmů, nezveřejní ji

Praha Státní zástupci již dokončili vlastní analýzu návrhu auditu Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), kterou v červnu avizoval nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Analýzu zpracovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze, závěry ovšem nechce sdělit kvůli tomu, že řízení je neveřejné. Uvedl to web Echo24.

„Vyhodnocení je již hotovo, k ostatnímu se nelze v současné době vyjadřovat,“ sdělil deníku Echo24 státní zástupce z pražského vrchního státního zastupitelství Boris Havel. „Ve věci, na kterou se dotazujete, lze sdělit, že je a bude postupováno zcela v souladu se zákonem o státním zastupitelství a dalšími předpisy. Další informace v této věci není možné poskytnout, jelikož řízení je neveřejné,“ doplnil na otázku, zda má zastupitelství v plánu vyhodnocení zveřejnit.



Dotaz, zda budou zahájeny úkony trestního řízení, vrchní státní zastupitelství nekomentovalo.

Návrh auditní zprávy Evropské komise popisuje čerpání evropských dotací a údajný střet zájmů premiéra. Auditoři se zaměřují na čerpání dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů. Nejvyšší státní zástupce Zeman počátkem června uvedl, že zjištění jsou závažná, že by mohla zavdávat podezření na trestný čin a že si státní zastupitelství zpracuje vlastní analýzu dokumentu.

Žalobce kritizuje Zeman i Babiš

Šéf žalobců si za svá slova vysloužil kritiku jak premiéra Babiše, tak i prezidenta Miloše Zemana. Prezident uvedl, že nejvyšší státní zástupce se chce jen zviditelnit a zachránit se před odvoláním z funkce. Babiš, který střet zájmů popírá, prohlásil, že Pavel Zeman nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu. Předběžný návrh je podle premiéra plný nepravd, k nimž se budou v příštích měsících vyjadřovat české úřady. Nejvyšší státní zástupce reagoval na kritiku upozorněním, že policie a státní zastupitelství musí konat vždy, pokud se dozvědí o podezření z trestného činu.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Ministerstva financí a pro místní rozvoj v pondělí obdržela oficiální překlad návrhu a nyní mají dva měsíce na to, aby se k dokumentu vyjádřila.