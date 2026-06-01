Žalobkyně Lastovecká, odvolaná z týmu k bitcoinové kauze, rezignovala

  12:08aktualizováno  12:15
Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala. Ministerstvu spravedlnosti v pondělí doručila rezignační dopis. Lastovecká podle svých slov ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Ze samotné kauzy byla stažena už v březnu kvůli údajné podjatosti, ona sama tuto konstrukci však dlouhodobě odmítá.
Žalobkyně Petra Lastovecká | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

„Po 28 letech v soustavě státního zastupitelství je čas odejít,“ uvedla Lastovecká v dopise. „Soustava státního zastupitelství se pro mě proměnila v prostor, který mi nemá už co nabídnout, kde jsem dlouhodobě nespokojená, na kterém vidím vady a chyby, které nikdo neřeší, který vedou lidé, kterých si nevážím a kteří by v jeho čele stát, dle mého názoru, neměli,“ napsala Lastovecká. Minulý týden uplynulo 25 let od jejího jmenování státní zástupkyní.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) webu Info.cz potvrdil přijetí dopisu a řekl, že ho mrzí, že zkušení státní zástupci opouští soustavu.

Lastovecká dostala před čtrnácti dny výtku od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna poté, co se v rozhovoru pro Radiožurnál a server iRozhlas.cz vyjádřila o svém odvolání z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze.

Rozhovorem podle Dragouna narušila důvěru v práci státního zastupitelství i odborný postup žalobců v probíhajícím přípravném řízení. Rozhovor vytvářel mylný dojem, že státní zastupitelství v kauze postupovalo nezákonně nebo účelově, řekl již dříve Dragoun. Kárné řízení vůči Lastovecké ale Dragoun nenavrhl.

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová však s jeho postupem nesouhlasila. Pro Lastoveckou požadovala tvrdší trest.

