Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Jiřikovského.
Obžalobu obdržel Krajský soud v Brně, odpověděl na dotaz ČTK olomoucký vrchní žalobce Dragoun. V tiskové zprávě jména obžalovaných uvedena nejsou, ale jsou známa z doby obvinění.
Jiřikovskému navrhuje žalobkyně uložení souhrnného trestu 20 let vězení a propadnutí majetku, a to za provozování darknetového tržiště Nucleus Market v letech 2014 až 2016, na němž se odehrávaly ve velkém rozsahu obchody s omamnými a psychotropními látkami, i za legalizace výnosů z této činnosti z roku 2015 v rozsahu zhruba 12 milionů korun; trest zahrnuje i jeho předchozí odsouzení, ze kterého byl podmíněně propuštěn.
Za praní špinavých peněz v podobě darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025 navrhuje státní zástupkyně uložení dalšího trestu odnětí svobody v trvání devíti let, uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun na stránkách VSZ.
Exministrovi Pavlu Blažkovi (dříve ODS), který kvůli kauze loni rezignoval, a jeho někdejšímu náměstkovi Daňhelovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů korun. Podle obžaloby se podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, přičemž záměrně porušili své povinnosti jako úředních osob. Obžalováni jsou tak z praní špinavých peněz i zneužití pravomoci úřední osoby.
Ještě vyšší trest navrhuje žalobkyně pro Jiřikovského advokáta Kárima Titze, který podle obžaloby legalizaci výnosů z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval. V souvislosti s tímto darem je obžalován z účastenství ve formě organizátorství zločinu zneužití pravomoci úřední osoby a z praní špinavých peněz.
„Dále je tomuto obviněnému samostatně kladeno za vinu, že se podílel ještě v březnu a dubnu 2025 na legalizaci výnosů z trestné činnosti v rozsahu 40 bitcoinů, což představuje zhruba 74 milionů korun,“ uvedl Dragoun. Žalobkyně Titzovi navrhuje osmiletý úhrnný trest, peněžitý trest v desítkách milionů korun a zákaz činnosti na dobu osmi let.
VSZ v Olomouci muselo podat obžalobu do 14. srpna, jinak by byl kvůli končící vazební lhůtě propuštěn z vazby.
Fiala: Věřím, že Blažek se trestného činu úmyslně nedopustil
Redakce iDNES.cz zjišťuje vyjádření bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela i advokáta Kárima Titze. Na SMS zprávy dosud nezareagovali a telefony nezvedají. Jiřikovský je ve vazbě. Redakce rovněž shání reakce Blažkových spolustraníků z ODS (od června 2025 má Blažek v souvislosti s bitcoinovou kauzou pozastavené členství ve straně).
„Věřím v nezávislost české justice. Stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil,“ uvedl pro iDNES.cz někdejší premiér a současný poslanec Petr Fiala (ODS).
Pro ČTK se vyjářil Titzův právní zástupce Lukáš Trojan. „Je porušením práva na spravedlivý proces, pokud je obžaloba podávána za situace, kdy vyšetřování prokazatelně není ukončeno. Trestní řád neumožňuje podat obžalobu, pokud skutkový stav není prokázán bez důvodných pochybností. Jedná se o velmi závažné pochybení. Právo na spravedlivý proces není možné obcházet,“ uvedl.
„Klient věří ve spravedlivý soudní proces a je připraven v rámci své obhajoby využít veškeré dostupné právní prostředky, bez ohledu na právní či mediální tlak, kterému je podrobován,“ doplnil Trojan. Titz se nedávno obrátil také na Ústavní soud. Žádal předběžné opatření, které by dočasně znemožnilo podat obžalobu.
Podle Titzova právního zástupce není dosud postaveno najisto, že bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Trojan poukázal také na to, že od zahájení trestního stíhání k podání obžaloby uplynuly jen tři měsíce, spisový materiál však má 23 000 stran, což dostalo obhajobu pod časový tlak. Zajištění nemovitého majetku a všech bankovních účtů pokládá obhajoba za nepřiměřené opatření, které vytváří extrémní tlak na Titze a jeho nejbližší okolí.
Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal tehdejší ministr spravedlnosti Blažek loni v březnu jako dar pro stát od Jiřikovského. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit pro legalizaci dalších bitcoinů Jiřikovského.
Programátor se ke kryptoměně dostal po propuštění z vězení, kde si odpykával devět let za provozování on-line tržiště pro prodej drog. Většinu zabavené elektroniky mu loni v lednu vydal na podnět Nejvyššího soudu brněnský krajský soud. Kvůli šifrování totiž znalec nevěděl, co je v zařízeních uloženo.
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15. srpna 2025