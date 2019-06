Žaloba na Zemana? Nejdřív budeme jednat, popřel informaci Hamáček

PRAHA Klub ČSSD se ve středu podle předsedy strany Jana Hamáčka nedohodl na tom, že požádá premiéra Andreje Babiše (ANO) o podání kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu, pokud bude prezident Miloš Zeman dál otálet s výměnou ministra kultury.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý předtím uvedl, že Hamáček napíše Babišovi žádost o podání kompetenční žaloby, pokud prezident do neděle 30. června neoznámí, kdy ministra jmenuje.

„Je to jedna z možností řešení, ale není to tak, že stojí v nějaké rovině ultimáta, že bychom požádali premiéra, aby tu žalobu podal. Pan prezident vyjádřil ochotu jednat, takže my jsme připraveni jednat, do té doby nemá cenu něco dalšího řešit,“ řekl Hamáček.

Zeman Staňka odvolávat nechce

Strana si jako podmínku setrvání ve vládě určila výměnu ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu (oba ČSSD). Zeman se se Šmardou sešel v úterý odpoledne a údajně mu řekl, že Staňka odvolávat nebude.



Staněk podal po protestech v kulturní obci demisi, Zeman ji ale odmítl přijmout a premiérovi Babišovi doporučil, aby s koncem Staňka počkal na prověřování jím podaných trestních oznámení. Návrh na ministrovo odvolání poté prezidentovi poslal premiér. Podle ústavy musí Zeman takovému požadavku vyhovět. Ústava mu ale nestanovuje žádný termín, dokdy tak musí učinit. Sociální demokracie požaduje, aby výměna nastala nejpozději do konce června. Zeman je ale teď na krajské cestě po Vysočině, kde poté zůstane na dovolené.

Koaliční smlouva mezi ANO a ČSSD stanovuje, že předseda sociální demokracie může premiérovi podat návrh na odvolání a jmenování ministra nominovaného za tuto stranu, předseda vlády by měl takový návrh respektovat.