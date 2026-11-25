Odborové organizace požadovaly navýšení mezd o 2500 korun. Dohodnuté zvýšení o 2000 bude znamenat růst nákladů o 48 milionů korun. Počet plánovaných míst v rozhlase by se měl příští rok pohybovat okolo 1380 lidí.
Průměrná mzda v Českém rozhlasu podle Vojslavského poroste příští rok pomaleji, než je odhad za celé Česko. Ten je zhruba šest procent, zatímco rozhlas očekává téměř čtyřprocentní růst.
Vedle zvýšení mezd rozhlas zvýší stravenkový paušál z letošních 120 na 130 korun, příspěvek na flexipasy vzroste o 4000 na 16 000 korun ročně a příspěvek na penzijní spoření o 100 korun na 2000 korun měsíčně. Celkově na benefity Českého rozhlasu vynaloží 98 milionů korun za rok ze sociálního fondu, kde se kumulují úspory z minulých let.
Český rozhlas hospodaří letos s rozpočtem přes 2,7 miliardy korun. Většinu příjmů, téměř 2,5 miliardy, tvoří rozhlasové poplatky. Vládní koalice chce poplatkový systém zrušit a nahradit ho příspěvkem ze státního rozpočtu nebo jinou formou financování. Návrh zákona zatím počítá se snížením příspěvku od státu proti letošku o 400 milionů korun.
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29. října 2026