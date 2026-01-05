Nebezpečí tenkého ledu. Na rybníku u Kladna se propadli bruslaři, v Labi utonul pes

Hasiči i záchranáři vyjížděli v pondělí odpoledne do Kamenných Žehrovic k nahlášenému pádu tří lidí do rybníku během bruslení. Už dopoledne zasahovali ve stejné nádrži záchranáři kvůli pádu jednoho muže.
Ten se dokázal dostat z vody vlastními silami, pro další tři lidi odpoledne museli hasiči dojet na nafukovacím člunu pro pohyb na zamrzlé ploše. Události se obešly bez zranění, záchranáři jim jen zajistili tepelný komfort.
„Led na Turyňském rybníku není v souvislé vrstvě a hrozí propadnutí,“ upozornila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová. Potvrdila také, že se na zamrzlé ploše v době zásahu pohybovali další lidé.
Hasiči dnes také na Kolínsku zasahovali u případu, kdy se do Labe propadl pes. Podle Fliegerové se jej zachránit nepodařilo.
„Byl tam silný proud a šance na záchranu byla mizivá. Přítomní hasiči proto jakoukoli záchrannou akci po domluvě s majitelem vyloučili,“ vysvětlila pro iDNES.cz.