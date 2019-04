Zaniknou ekonomická ministerstva? Babiš uvažuje spojení resortů do nového ministerstva pro hospodářství

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil, že by do budoucna mohla zaniknout některá současná ekonomická ministerstva. Jako možnost označil vznik ministerstva pro hospodářství. Řekl to na briefingu po uvedení nového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) do úřadu.

Babiš uvedl, že vkládá do Havlíčka velké naděje, že mu s integrací ekonomických ministerstev pomůže. Havlíček se v úterý stal také vicepremiérem pro hospodářství.

„V této chvíli, z dlouhodobého hlediska - proč ne. My jsme vždycky říkali, že máme strašně moc ministrů. Čím méně ministrů, tím lépe. Ve Švýcarsku mají sedm ministrů a lidi ani nevědí, že tam mají politiky. Ale tam to funguje jiným způsobem. Já počítám, že pan místopředseda vlády (Havlíček) bude integrovat investiční resorty a že jejich spolupráci vylepší. Protože resortismus stále přetrvává,“ řekl v úterý k možnému zúžení počtu ministerstev premiér. Dodal, že ministerstvo hospodářství už kdysi existovalo a kromě průmyslu a obchodu zahrnovalo také dopravu a místní rozvoj.

Havlíček v úterý zopakoval, že mezi jeho priority na ministerstvu průmyslu patří příprava energetické a průmyslové koncepce, zjednodušení podnikatelské podpory nebo zavedení nástrojů inovační strategie. Zmínil mimo jiné také provázání služeb státních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism a jejich umístění do jedné budovy.

Ministerstvo nesmí podlenout tlaku zájmových skupin

V pondělním rozhovoru nový ministr řekl, že v přípravě koncepce energetiky musí být ministerstvo profesionální a dělat kvalifikovaná rozhodnutí, která budou prověřená. Nesmí podle něj podlehnout tlaku zájmových skupin, ale na druhou stranu je musí vyslechnout.



„My se nebráníme jakékoliv diskusi, ale současně všem jasně říkáme, že jsme neovlivnitelní, alespoň já jsem neovlivnitelný. Jestli někdo žije v tom, že mi párkrát zavolá a vytvoří tady dojem, jak se bude vytvářet budoucí energetický mix, tak ať na to zapomene. Já nejsem sice profesionální energetik, ale jsem člověk, který si kolem sebe dokáže poskládat tým nejkvalifikovanějších lidí a s těmi to já budu konzultovat,“ dodal Havlíček.

Svaz moderní energetiky úterý uvedl, že očekává od změny vedení ministerstva nastavení lepších podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů, akumulace a dalších nízkouhlíkových řešení. Právě ve využití inovativních prvků nové energetiky podle něj začíná Česku ujíždět pomyslný vlak.

Děvetačtyřicetiletý Havlíček absolvoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. Od 90. let hájí na institucionální úrovní zájmy podnikatelů. Od roku 2010 byl předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP), funkci opustil k pondělí 29. dubna 2019. Je také místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Hovoří anglicky, německy, rusky, španělsky, částečně francouzsky a čínsky.

Kromě ministerstva průmyslu a obchodu se personální změny dotkly i dalších dvou úřadů. Ministerstvo dopravy nově vede Vladimír Kremlík, který nahradil Dana Ťoka. Novou ministryní spravedlnosti je namísto Jana Kněžínka Marie Benešová (všichni za ANO). Havlíček v úřadu nahradil Martu Novákovou, která byla odvolána. Vicpremiérkou se stala vedle Havlíčka také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), tuto funkci opustil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).