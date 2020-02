Zaorálek chce nového ředitele Památníku Lidice vybrat rychle, Stehlík by prý byl dobrým ředitelem

Praha Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce co nejrychleji vybrat nového ředitele Památníku Lidice. Novinářům řekl, že je schopen rozhodnout do týdne, neví ale přesně, jaké jsou lhůty dané výběrový řízením. Historik Eduard Stehlík, který se do soutěže přihlásil, by podle ministra byl dobrým ředitelem.

Zájemci o vedení památníku se mohli do soutěže hlásit do pátku, dnes by ministerstvo mělo oznámit, kolik se jich přihlásilo. Vedle Stehlíka má o funkci podle médií zájem historik Jiří Nenutil. Nový ředitel by podle Zaorálka mě mít vztah k Lidicím, měl by být schopen komunikovat a získat si důvěru všech obyvatel Lidic. „Pan Stehlík by určitě byl dobrý ředitel,“ uvedl Zaorálek na dotaz k historikovi, který mimo jiné předsedá radě Ústavu pro studium totalitních režimů. Bývalá ředitelka památníku Martina Lehmannová rezignovala na funkci v důsledku sporu s některými lidickými pamětníky, později podala výpověď i část vedoucích a odborných pracovníků. Z Památníku Lidice odchází po rezignaci ředitelky 10 odborníků. Hrozí prý normalizační výklad dějin Stehlík nedávno skončil po třech desítkách let práci v armádě. Původně se zamýšlel věnovat vědecké práci, do konkurzu se přihlásil, když se na něj obrátili lidičtí přeživší a vedení obce. S památníkem dlouhé roky spolupracoval, je čestným občanem Lidic a napsal dvě knihy o dějinách obce. Nenutil má vztah k Lidicím též, počátkem ledna hovořil například na pohřbu Miloslavy Kalibové, která vypálení Lidic přežila. Památník Lidice připomíná nacistické vyhlazení obce Lidice 10. června 1942. Záminkou se stala domnělá souvislost obce s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha, ze zhruba 500 obyvatel Lidic jich válku přežilo 160. Přímo v Lidicích nacisté 10. června 1942 zastřelili 173 mužů, 16. června 1942 v Praze-Kobylisích dalších 26 obyvatel Lidic. Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen. V deportačním táboře bylo v plynovém autě udušeno 82 lidických dětí. Po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí. Pod památník spadá i Památník Ležáky.