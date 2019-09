Zaorálek pokračuje v revizi ‚dědictví‘ po Staňkovi, nařídil přezkum Hadích lázní

PRAHA Než odborníci přezkoumají předchozí rozhodnutí exministra kultury Antonína Staňka, je teplický lázeňský objekt Hadí aspoň na chvíli opět památkově chráněn.

Lubomír Zaorálek pokračuje v revizi „dědictví“, které mu na ministerstvu kultury zanechal jeho předchůdce Antonín Staněk (oba ČSSD). Ten proslul několika kontroverzními rozhodnutími, která stihl učinit v poslední den, kdy byl ve funkci. Tím největším bylo sejmutí památkové ochrany z teplické budovy Hadích lázní.

Staněk tak vyšel vstříc severočeskému developerovi a jednomu z podporovatelů prezidenta Jaroslavu Třešňákovi. Zaorálek nyní vydal pokyn Staňkův krok přezkoumat. Do doby, než oznámí nový verdikt, jsou Hadí lázně opět pod památkovou ochranou. „Jsou dány předpoklady pro zahájení přezkumného řízení,“ uvádí Zaorálek v dokumentu, který podepsal minulé pondělí. LN mají text k dispozici. Podle nového ministra existují důvodné pochybnosti o Staňkově postupu.

Zaorálek se zamýšlí nad tím, proč tehdejší ministr zrušil památkovou ochranu lázeňské budovy, když přitom nijak zásadně nezpochybnil historickou hodnotu Hadích lázní. „V této souvislosti dodávám, že v přezkumném řízení bude nutno rovněž vyhodnotit, nakolik jsou konkrétní dochované památkové hodnoty objektu významné a cenné,“ dodává současný šéf resortu.

LN mají k dispozici i reakci teplického podnikatele Třešňáka, který objekt vlastní a plánuje jeho přestavbu. „V tuto chvíli vyčkám na verdikt přezkumné komise nového ministra,“ sdělil developer.

Stavař vs. památkáři

Staněk sňal památkovou ochranu z Hadích lázní 31. července. Tedy ve stejný den, kdy byl naposledy ve funkci ministra. „Sejmutím ochrany jsem umožnil odblokovat letitou patovou situaci, během níž objekt stále více chátral. Přišlo mi lepší a logické dát Hadím lázním naději na další využití pro 200 postižených dětí než je dále nechat nesmyslně chátrat,“ zdůvodnil své počínání Staněk.

Památkářům však mimo jiné vadila právě povaha plánované přestavby historicky cenné budovy v lázeňské čtvrti Teplic. Třešňák se totiž netají tím, že chce stavbu v zásadě zcela rozebrat, zvednout její fundament a na současném místě postavit její moderní kopii, navíc zřejmě i pootočenou oproti nynějšímu stavu. Říká, že chce, aby vznikly moderní lázně pro 21. století.

Staněk pak tvrdil, že po jeho rozhodnutí sice nebude budova přímo památkově chráněna, nadále ale bude pod dohledem expertů na historické poklady, neboť bude stále spadat pod vliv městské památkové zóny Teplic.

Zaorálek by ale rád přezkoumal i toto tvrzení svého předchůdce. „Je nutno objasnit, zda je v této památkové zóně přípustné odstranit objekt, a to například za podmínky, že bude postavena jeho kopie – buď na jeho původním místě, či na jiném –, a takto dojde ke zdánlivému ‚přemístění‘ objektu s tím, že však bude rozebrána a do jisté míry zlikvidována původní hmota objektu,“ uvádí současný ministr kultury.

Zaorálkův úklid

Třešňák vlastní Hadí lázně už asi deset let. Kvůli sporům s památkáři se ale dosud nepustil do jejich opravy. Objekt je silně zchátralý a mnozí Tepličané se obávají, jestli ho developer nechce raději zbourat.

Podnikatel však letos zahájil jednání s teplickou radnicí. Uvažoval, že by jí stavbu odprodal. Vedení lázeňského města o odkoupení přemýšlelo. Éterem kolovala částka okolo osmnácti milionů korun. Poté, co Staněk ze stavby sejmul památkovou ochranu, však vyjednávání obou stran uvázlo na mrtvém bodě.

„Rozhodnutí, které snímá z budovy památkovou ochranu, může zkomplikovat jednání o možném odkupu budovy ze strany města. Jeví se mi to tak, že majitel nyní prakticky ztratil důvod k prodeji budovy městu, protože největší komplikaci představovala památková ochrana,“ řekl LN v polovině léta náměstek teplického primátora Jiří Štábl (ANO).

O tom, co bude s Hadími lázněmi dál, se tak rozhodne až poté, co výsledky svého bádání předloží Zaorálkova přezkumná komise. Nový ministr reviduje i další Staňkova rozhodnutí. Například vrátil Víta Richtera zpět do čela Ústřední knihovnické rady. Zrušil také výběrová řízení na šéfy Národní galerie a Muzea umění Olomouc.