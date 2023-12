„Čínský“ zápal plic prohloubí problém s léky na horečky. Mezi dětmi v Asii se šíří záhadná choroba

Nic však nenaznačuje tomu, že by měla epidemie propuknout i v Evropě. Bakterie Mycoplasma pneumoniae se zde běžně vyskytuje, jde o respirační patogen. Způsobuje příznaky podobné viróze, jako jsou zánět horních cest dýchacích, horečka či bolesti svalů.

Kvůli epidemii ale v Číně spotřebují také daleko víc medikamentů, než je obvyklé. Platí to hlavně o některých antibiotikách a přípravcích na horečnaté stavy. „Což ale bude mít zásadní vliv na dodávky těchto léků do Evropy. Než by je Čína jako dominantní výrobce prodávala dál, stáhne si je logicky pro svou potřebu,“ vysvětluje šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.