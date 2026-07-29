Lidské špíny, opřel se Vémola do úředníků ministerstva. Trápí ho převoz lvice Elsy

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  13:16
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Zápasník Karlos Vémola zuří kvůli převozu lvice Elsy do zahraničí. Zvíře vlastnil do letošního června, kdy ji z důvodu nelegálního chovu ministerstvo životního prostředí Vémolovi zabavilo. Ten se nyní ve svém vyjádření ostře vyhranil proti postupu pracovníků ministerstva. Zahrnul je nadávkami a dodal, že se ho převozem lvice do Holandska snaží vytrestat.

„Dneska se krásně ukázalo, jak na ministerstvu životního prostředí pracují s prominutím lidské špíny a lidi, kterým absolutně nezáleží na welfare zvířete,“ řekl zápasník v úterý na videu, které zveřejnil na Instagramu.

„Z médií jsem se dozvěděl, že Elsu odvezli do Holandska, aniž by mi dali cokoli vědět, abych se s ní stihl rozloučit,“ uvedl rozčilený Vémola.

Lvice zabavená Vémolovi odjela do nového domova. Z dočasného útočiště v Zoo Liberec byla nastálo přesunuta do Nizozemska. Vémola s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (MŽP) nesouhlasí, vnímá to jako naschvál úředníků.
Zápasník Karlos Vémola s lvicí Elsou (19. září 2020)
Transport Vémolovy lvice Elsy z liberecké zoo do nizozemského zařízení Felida (28. července 2026)
Do liberecké zoo převezli lvici, kterou zabavili zápasníkovi Karlosi Vémolovi. (9. června 2026)
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Podle něj lvici vytrhli zaměstnanci ministerstva z dobrého prostředí, které sdílela s dalšími dvěma šelmami. „Ani pro ni v Čechách neměli místo. I přesto, že jsme jim nabízeli několik skvělých domovů, kde ji mohli umístit, tak ji schválně odvezli do Holandska co nejdál ode mě, aby vytrestali majitele, aby potrestali mě, abych ji neviděl,“ dodal Vémola.

Pro Vémolu to není první ztráta

Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola už o jednu chovanou šelmu přišel. V roce 2023 mu úřady zabavily tygřici Rambu. V obou případech nebyl schopný doložit zákonný původ zvířete, které je chráněné úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES. Na to nyní poukázali i zástupci nizozemského zařízení Felida (FELIDA Big Cat Sanctuary), kde našla lvice po krátkém pobytu v Zoo Liberec nový domov.

„Tento případ představuje další záchranu velké kočkovité šelmy spojenou s tímto kontroverzním chovatelem exotických zvířat, který byl nedávno spojován i s vyšetřováním nelegálního obchodu s drogami,“ uvedl mluvčí organizace Michael Kellner.

Ani pro ně to navíc není první zkušenost se zvířetem dovezeným z nelegálního českého chovu. Pečují o tygra ussurijského jménem Tajmir či lva Mera. „Bohužel se nejedná o ojedinělé případy. Po celé Evropě sdílí podobný osud mnoho velkých kočkovitých šelem, které jsou chovány jako exotičtí domácí mazlíčci v nevhodných podmínkách,“ upozornil Kellner.

„Hledali jsme spolu s mezinárodními organizacemi co nejvhodnější zařízení, ve kterém bude mít zvíře individuální přístup,“ uvedl k případu Elsy Jiří Mach z odboru druhové ochrany ministerstva životního prostředí.

To potvrdila i Barbara van Genneová, která má v organizaci Four Paws, jejíž součástí je i Felida, na starosti záchranu volně žijících zvířat. „Jakmile jsme se dozvěděli, že je Zora (nové jméno Elsy, pozn. red.) chována nelegálně a trpí vážnými problémy souvisejícími s jejími životními podmínkami, věděli jsme, že musíme jednat,“ řekla Genneová. Lvice například trpěla značnou nadváhou a měla odstraněné drápy.

Podle ní navíc chov velkých koček v běžném rodinném domě představuje značné riziko i pro okolí.

„Jsme vděční, že jsme díky vynikající spolupráci mezi ministerstvem, místními úřady a organizací Four Paws mohli Zoře zajistit lepší budoucnost. Nyní jí můžeme poskytnout specializovanou péči, bezpečné prostředí a podmínky odpovídající potřebám jejího druhu, které jsou nezbytné pro její zotavení a spokojený život,“ uzavřela Genneová.

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Lidské špíny, opřel se Vémola do úředníků ministerstva. Trápí ho převoz lvice Elsy

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