Kdy budou zápisy do MŠ 2027/2028 a co řešit předem?

Zápisy do mateřských škol jsou povinné pro všechny děti, které dosud do školky nechodí a k 31. srpnu 2027 jim bude pět let. V této době jim totiž začíná povinná předškolní docházka. Mladší děti, kterým na konci prázdnin 2027 budou tři roky, mají na školku nárok, což znamená, že obec by jim místo ve školce měla zajistit.
Do školky se ale mohou hlásit i děti mladší, konkrétně ty, kterým k 31. srpnu 2027 budou teprve dva roky. Těm ale nikdo místo ve školce negarantuje.
Obsah
Předškoláci
Pro předškoláky platí oproti mladším školkovým dětem několik výjimek:
- Neplatí školkovné: Podle školského zákona jsou osvobozeny od jinak povinného poplatku. Je to tak v běžných „státních“ školkách, tedy těch, které zřizuje obec či město, kraj, stát nebo například svazek obcí. Naopak soukromé či firemní školky mohou platbu požadovat.
- Nemusejí být očkované: Předškolní ročník je povinný a není možné ze vzdělávání vyloučit děti kvůli chybějícímu očkování. Zatímco mladší děti (respektive jejich rodiče) musejí při zápisu dokládat splněné očkování, případně přinést potvrzení od lékaře o kontraindikaci či imunitě, předškoláci ho mít nemusejí.
- Povinná docházka: Do školky musejí předškoláci chodit, pokud nejsou řádně omluvení, a to denně alespoň v rozsahu povinného vzdělávání. Tedy čtyři hodiny denně, zpravidla dopoledne. (Přesný čas si školky určují samy, většinou to bývá mezi 8. a 12. hodinou.)
|
Slevy na dani 2027: Školkové i sleva na studenta se mají vrátit
Děti od tří do pěti let
Děti od tří do pěti let mají na školku nárok ze zákona, místo se pro ně zkrátka musí najít. To ale neznamená, že to bude právě v té školce, kterou rodiče vyberou. Například v Praze, kde je spádovost určená podle městských částí, může zbýt místo v jiné spádové školce, než jakou rodina preferuje.
Očkování a MŠ
Školkovné se liší podle zřizovatele, u státních školek je ale zákonem stanovený strop ve výši osmi procent minimální mzdy. V roce 2026 to bylo 1 792 korun, pro rok 2027 to bude pravděpodobně o něco více (minimální mzda ještě není určená).
Děti musejí mít splněné očkování ze zákona, případně potvrzení lékaře, že k očkování je u nich kontraindikace nebo že jsou proti dané nemoci imunní (například proto, že ji prodělaly).
Dvouleté děti
Dvouleté děti mohou být do školky přijaté, nemají na to ale nárok ze zákona. V praxi je tedy školky berou jen v případě, že na to stačí jejich kapacita. Stejně jako starší děti, i ony musejí mít splněné očkování a také u nich se za pobyt ve školce platí.
Relativní novinkou pro rodiče dvouletých dětí je povinnost obcí zajistit školku, případně dětskou skupinu pro děti od jejich třetích narozenin. Platí to jen v případě, že je rodiče zapsali v řádném termínu zápisu, i když věděli, že jejich potomkovi 31. srpna ještě nebudou tři roky, ale dosáhne jich v průběhu školního roku.
Obce a školky by proto měly počítat s tím, že počet dětí může od září ještě vzrůst. Pokud se pro čerstvě tříleté děti nenajde místo ani ve školce, ani v dětské skupině, musí obec přispět rodičům na soukromé zařízení či hlídání.
|
Zápis do MŠ 2026: Kdo má povinnost chodit a co když není místo
Co přinést k zápisu do mateřské školy
K samotnému zápisu je třeba přinést několik dokladů:
- vyplněnou a podepsanou přihlášku,
- doklad totožnosti rodiče,
- rodný list dítěte,
- potvrzení o očkování,
- případně potvrzení či čestné prohlášení o tom, že dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti (pokud bydlí jinde než rodič, který přichází k zápisu).
Může k zápisu přijít babička?
K zápisu do mateřské školy (MŠ) musí přijít rodič (zákonný zástupce) dítěte. Pokud to není možné a dítě půjde přihlásit například babička, musí mít s sebou plnou moc s podpisem zákonných zástupců. Kromě toho předkládá svůj doklad totožnosti.
Žádost o přijetí musí být ale i tak podepsaná jedním z rodičů, nikoli prarodičem. Rodný list dítěte a potvrzení o očkování jsou také potřeba, stejně jako kdyby přišel přímo rodič.
Kdy přinést papír z úřadu?
Pro rodiny s nízkými příjmy existují programy podpory, díky nimž nemusí platit za školku, případně mají slevu. Dříve například stačilo doložit, že rodina pobírá příspěvek na dítě. Po přechodu na novou superdávku jsou pravidla o něco složitější.
|
Zájem o školní obědy zadarmo sílí, přidávají se i školky
Rodiče, kteří o školku zdarma mají zájem, by se měli o svém nároku informovat přímo ve školce a následně si vyžádat příslušné potvrzení z Úřadu práce.
V Česku funguje také program Obědy do škol, který umožňuje stravování zdarma dětem z nízkopříjmových rodin. Jde o dotační program z EU, který koordinují kraje. Nepatří do něj ale všechny školy a školky. Je proto lepší se na zařazení do programu a podmínky zeptat přímo ve školce.
Co rozhoduje, když je dětí moc?
Když má školka více zájemců, než kolik může přijmout dětí, musí mezi nimi vybrat. Pokud dítě splňuje podmínky pro přijetí (zejména věk a očkování), je hlavním kritériem spádovost.
Další si určují vzdělávací zařízení sama. Může to být bodové zvýhodnění pro dítě, která má ve školce již sourozence, někdy se využívá i losování. Naopak to, zda jsou rodiče zaměstnaní, na rodičovské nebo bez práce, by rozhodovat nemělo.