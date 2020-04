Zápisy do mateřských škol se letos v první polovině května budou konat bez dětí

Praha Zápisy dětí do mateřských škol se letos v první polovině května budou konat bez přítomnosti dětí. Školky by měly zápisy organizovat tak, aby do nich nemuseli chodit osobně ani rodiče. Přihlášku by mělo být možné poslat elektronicky nebo poštou. Ve svém opatření kvůli epidemii koronaviru to v pátek uvedlo ministerstvo školství. Informaci zveřejnilo na svém webu.

Termín zápisů k předškolnímu vzdělávání se podle ministerstva uskuteční v souladu se zákonem, tedy v období od 2. května do 16. května. Vzhledem k mimořádným vládním opatřením kvůli koronaviru ale podle úřadu situace vyžaduje, aby školky zápisy organizovaly bez přítomnosti dětí a jejich rodičů. Pokud je to možné, měly by upřednostnit podání přihlášky datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či poštou. V krajním případě mohou umožnit, aby rodič donesl přihlášku dítěte do školky osobně.



„Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci,“ uvedlo ministerstvo. Zároveň vyzvalo školky, aby pro příjem žádostí o přijetí stanovily dostatečně dlouhé období, tedy nejlépe celé dva týdny od začátku do poloviny května. Podobně upravilo letos ministerstvo také zápisy do základních škol, které začaly tento týden a potrvají do 30. dubna. Konkrétní termíny stanovují ředitelé.

Rodiče mohou s žádostí o přijetí dítěte poslat školce prostou kopii jeho rodného listu. Místo trvalého pobytu u spádových dětí, které mají v přijetí přednost, ověří ředitel na obecním úřadě. Rodiče by měli rovněž doložit, že je potomek očkovaný. V současnosti by kvůli tomu ale neměli chodit k lékaři. Stačí, když zašlou čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu.

V aktuálních školním roce nastoupilo do školek podle úřadu nově 115 077 dětí. Z nich bylo 39 745 mladších tří let. Dalších 49 461 bylo tříletých, 13 587 čtyřletých a 10 642 pětiletých. Zbytek tvořily děti starší šesti let. Celkem je nyní ve školkách zapsáno kolem 362 000 dětí.

Nárok na přijetí do školky mají všechny děti starší tří let. Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání od září 2017 povinné. Musí přijít k zápisu do školky, ale rodiče se tam mohou dohodnout například i na domácím vzdělávání. V takovém případě mají povinnost na podzim dítě přivést do školky na přezkoušení.

Rodiče potomků, které státní školky nepřijmou, mohou zkusit vyhledat soukromou školku či některou z dětských skupin s celkovou kapacitou pro asi 14 000 dětí. Vláda si předsevzala tyto skupiny do budoucna více podporovat. Dosud se hradily z dotací Evropské unie, které ale skončí v polovině roku 2022. Ministerstvo práce navrhlo novelu, podle níž by se dětské skupiny přeměnily na jesle. Na místo pro děti do čtyř let, jejichž rodiče pracují či studují, by přispíval stát.