Zaplatíte v Česku, dojde vám šmejd z Číny. Pozor na klamavé e-shopy

PRAHA Objednáte si zboží v tuzemském e-shopu, zaplatíte peníze na český účet a čekáte, až vám domů dorazí nákup. Místo jednoho balíčku s razítkem tuzemského dopravce vám ale začne chodit řada balíčků přímo z Číny. Každý obsahuje neproclené zboží, často pro zdraví nebezpečný šmejd, který neprošel testováním a neodpovídá normám EU. A to všechno v mezích zákona.

Tyto obchody totiž vystupují jako pouzí zprostředkovatelé zboží. Malá hříčka se slovy v obchodních podmínkách, která už zmátla stovky zákazníků a má za cíl zbavit dotyčné obchodníky svých povinností vůči spotřebiteli. Česká obchodní inspekce (ČOI) odhaduje, že takových obchodů mohou být u nás desítky.

„Je důležité, aby byl spotřebitel transparentně informován o skutečnosti, že se nejedná o „klasický“ e-shop, ale pouze o zprostředkování nákupu zboží z Číny a o důsledcích, které to pro spotřebitele má (například z hlediska uplatnění reklamace),” vysvětluje za ČOI tiskový mluvčí Jiří Fröhlich. Sám ale vzápětí uznává, že právě dostatečná informovanost je problém.



ČOI už v této souvislosti pokutovala obchod Mamasvet.cz pokutou 5000 korun. Částka vycházela z toho, že se prodávající dopustil přestupku z nedbalosti. Obchod ale dodnes prodává, a o tom, že se nejedná o klasický e-shop se skladem zboží v Česku nebo jinde v EU, se zákazník dozví pouze z obchodních podmínek. V těch se Mamasvět prezentuje doslova jako poskytovatel, který uzavírá smlouvu s kupujícím. V dalších řádcích už jen jako zprostředkovatel.

Signály neseriózního e-shopu Poštovné zdarma

Dlouhá lhůta dodání zboží v řádu desítek dnů

Omezený způsob platby, platba možná pouze předem

Špatné recenze v rejstříku firem

Pomalá, neprofesionálně vedená komunikace

Skryté komentáře na facebookové stránce obchodu (kvůli stížnostem)

Obchodní podmínky dohledatelné teprve po zaplacení objednávky

Zboží bývá často ve slevě, ceny jsou nezaokrouhlené a slevy chybně vypočítané

Zboží nebývá precizně členěno do kategorií

Zboží bývá doručeno ve více zásilkách

S prodaným zbožím totiž Mamasvět vůbec nepřijde do styku, pouze ho objedná na čínských prodejních serverech, jakými může být například Wish nebo AliExpress. Za tuto službu si inkasuje marži, která lecky výrazně přesahuje hodnotu zboží. „Na tom, že tito zprostředkovatelé mají na zboží marži, není podle našeho názoru nic nezákonného, jinak by jejich podnikání nedávalo smysl,” komentuje Jiří Fröhlich za ČOI.

Lukáš Zelený ze spotřebitelské organizace dTest má ale jiný názor. „Pokud by byl režim takový, že e-shop zboží nakoupí, uskladní v ČR, a až pak prodává koncovým zákazníkům, proti marži by nebylo příliš co namítat. Pokud však obchodník pouze udělá objednávku za zákazníka na asijském e-shopu, je na zváženou, zda se nejedná o nekalou obchodní praktiku nebo přinejmenším o neférové jednání vůči spotřebitelům.”

Stížnosti se množí, byznys jede dál

Etický problém s těmito e-shopy provází nejasnosti ohledně práv spotřebitele. Podle ČOI není jasné, zda má zákazník u takového druhu nákupu nárok na vrácení zboží ve 14 denní lhůtě. Lukáš Zelený tvrdí, že jednoznačně má. „Nelze provozovat e-shop v českém jazyce, prodávat v české měně a dodávat zboží na adresy v ČR a neposkytovat spotřebitelům alespoň základní standard ochrany, který vyplývá z práva Evropské unie a českých zákonů.” Na vrub prodávajícího jde podle dTestu také případné proclení zboží nebo nedodání zboží ve stanovené lhůtě.



Česká obchodní inspekce vyhodnocuje dlouhodobě podobně problematické chování obchodu Postovnezdarma.cz. Obchodu udělila několik pokut v hodnotě od 2000 až po 40 000 korun. Obchod stále funguje.

DTestu si zákazníci krom zmíněných obchodů stěžují často také na web Postazdarma.cz (společnost ATELI Investment, s.r.o.). Dále Lukáš Zelený konstatuje stížnosti na společnost Zboží ze skladu s.r.o., která provozuje e-shopy Prodeti-eshop.cz, Potrebydokuchyne.cz nebo Topslev.cz.

Za pozornost ale také stojí obchod Anglickeobleceni.eu. Ten ve svých obchodních podmínkách uvádí následující /doslova/: „Nové zboží, hlavně dětské oblečení a oblečení pro dospělé, domácí potřeby apod. je dodací lhůta cca 3 - 4 týdny ( zboží jde z UK).” Na svých webových stránkách ale prodávají zboží, které s totožnými fotografiemi a parametry nabízejí servery zprostředkující zboží z Číny. Na dotaz Lidovek, zda obchod Anglickeobleceni.eu může dokázat, že prodává zboží ze Spojeného království, jak deklaruje, a nikoli z Číny, přišla odpověď: „Nejste naším zákazníkem, tedy nemáme důvod cokoliv Vám dokazovat, na to má právo pouze zákazník na prvním místě, a potom ČOI a další státní orgány.”

Hazard se zdravím

Důležitější než dlouhá čekací doba na zboží a nejasné podmínky nákupu je pochybná a nedostopovatelná kvalita nabízených výrobků.



„Výrobky objednané přímo z Číny, které jdou rovnou do ruky koncovým zákazníkům, neprocházejí žádnou kontrolou.” konstatuje manažer kvality z velkoobchodu Fast ČR Petr Uher. Náplní jeho práce je dohlížet na to, aby zboží, které on uvádí do prodeje, bylo bezpečné a zdraví nezávadné. „Zboží uváděné u nás na trh se dokládá certifikáty a test reporty. Na každý produkt se stahuje soubor norem a nařízení. Testuje se například zdravotní nezávadnost pro styk s potravinou nebo s dětmi do 3 let,” vysvětluje Petr Uher. Mluví tedy o typu zboží, které si na výše zmíněných e-shopech lze běžně objednat.

Podle Petra Uhera stojí otestování jednoho typu plastu okolo 12 až 15 000 korun. Regule musí dodržovat i při zpracování návodů v češtině, obalů nebo popisků produktu. To všechno stojí peníze, které zprostředkovatelé zboží z kritických e-shopů neplatí, přestože nabízejí lidem například dudlíky, hračky, zubní kartáčky, mixéry, nebo nádobí pro nejmenší děti (viz fotogalerie).

„Z Číny nám dodali jednou pro naši značku Lamart termosky, v kterých bylo tolik jedovatého bromu nad limit, že se celý kontejner musel vrátit. Do prodeje jsme je vůbec nepustili,” popisuje svou zkušenost s kvalitou zboží Petr Uher. „Díky nedůvěryhodným e-shopům se k nám nekontrolovaně dostává obrovské množství zboží, které může být zdraví nebezpečné. My jsme jako dovozce zodpovědní za to, že naše výrobky vadné nejsou. Na AliExpressu tuto záruku nemáte.”

Nejvíce podání stížností spotřebitelů má každoročně ČOI právě na e-shopy. V roce 2018 celkem 4359. Je to nejvíc podání na jeden konkrétní segment trhu.

Nákupů v podezřelých e-shopech podle dTestu pravděpodobně stále přibývá.