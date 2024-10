Neziskovky vyplácejí vytopené rodiny, stále chybí pomoc od státu

Hlavním společným cílem organizací je, aby se pomoc spravedlivě dostala ke všem zasaženým domácnostem. V uplynulém měsíci navštívily jejich terénní týmy povodněmi zasažené domácnosti a zjišťovaly, jaká je situace. První finanční pomoc půjde domácnostem s vyplaveným obytným prostorem, které přišly o vybavení nebo o místo k bydlení.

Spolupráce začala fungovat už před katastrofou. „Stejně jako mnoho lidí v republice jsme aspoň trochu dopředu věděli, že možná přijde živelná katastrofa. Proto jsme se už dopředu začali připravovat na následnou pomoc a zároveň okamžitě sestavovali týmy, které se do zasažené oblasti mohly vypravit,“ říká ředitel Člověka v tísni Jan Mrkvička.

Týmy jednotlivých organizací stále obcházejí zasažené domácnosti. V místě budou ještě alespoň deset dnů. „Pokud pomoc taky potřebujete a tým k vám ještě dalších čtrnáct dní nedorazí, určitě se ozvěte na help linku neziskovky, která se o vaši oblast stará. Navštěvujeme skutečně všechny zasažené domácnosti,“ vybízí Mrkvička lidi z nejpostiženějších oblastí.

„Po pár dnech jsme začali řešit, jak pomoci co nejrychleji a jak si geograficky rozdělit republiku. Všem bylo jasné, jak pomoc rozložit mezi všechny zasažené, spolupráce je zásadní. Do značné míry jsme dál používali dělení, které vzniklo při prvních návštěvách zasažených lidí. Krizová intervence, ten první kontakt se zoufalými lidmi, je strašně důležitý,“ upozornil.

Na okamžitou pomoc humanitární organizace vyčlenily 200 milionů z půl miliardy, která do středy na účty neziskovek dorazila. Další desítky milionů už šly například na stavby protipovodňových zábran a humanitární pomoc. „První dávkou, kterou jsme spočítali na 50 tisíc korun, jsme schopni pokrýt skutečně všechny domácnosti, které mají poničené bydlení,“ popsal Mrkvička s tím, že neziskovky počítají s dalšími dávkami pomoci, které domácnostem poskytnou ze zbylých peněz.

„Samozřejmě je úplně jiná situace, když přijdete o dům a když máte v obýváku dvacet centimetrů vody. V případě lidí, kteří přišli o domov, je nutná další pomoc a to hlavně od státu. Na druhou stranu i pro lidi, kteří přišli o ledničku, pračku, kuchyň, je to taky velký zásah a pomoc si zaslouží, jelikož výdaje bude rozhodně vyšší než těch 50 tisíc,“ doplnil.

Pomoc dobrovolníků je zásadní

Do zasažených domácností stále chodí skupiny dobrovolníků. Pomáhají s odklízením i s intervencí a monitoringem. „Chci vyzdvihnout zejména dobrovolníky. Hodně lidí se zapojilo a stále odklízejí a pomáhají. My jsme se intenzivně věnovali jak náboru, tak pak organizací, která je zásadní, aby pomoc k něčemu byla a naopak se nebránilo v akcích záchranářů a hasičů,“ ocenil šéf neziskovky ADRA Radomír Špinka.

Pro zasažené domácnosti jsou podle něj dobrovolníci velmi důležití. „Když jste zavalení sutinami a přišli jste o část domova, je to nesmírně vyčerpávající. To, že vám tisíce lidí chtějí pomoci, vás může uklidnit,“ míní.

Spolupráce neziskovek a integrovaného záchranného systému se posunula na novou úroveň. „Minulé povodně a živelné katastrofy nás vycvičily. Zkušenosti nám ukazují, jak důležitá je efektivní spolupráce,“ vysvětlil Špinka.

S tím souhlasí Jakub Lička z Charity Česká republika. „Již od prvních chvílí bylo jasné, že se akce neobejde bez koordinace s dalšími organizacemi, ale také s krizovými štáby a hasiči, aby pomoc byla efektivní a aby co nejméně administrativně zatěžovala lidi, kteří ji potřebují. Počítáme samozřejmě s tím, že touto pomocí to nekončí. Minimálně stovky domácností budou potřebovat následnou pomoc,“ upozornil.

„Jsem rád, že se to celé stihlo rychle. Nasazení lidí, kteří situaci monitorovali, bylo neuvěřitelné,“ dodal s tím, že informace z monitoringu sdílí neziskovky se starosty.

Diakonie Českobratrské církve evangelické vyslala do terénu dobrovolníky, kteří s ní spolupracují dlouhodobě. „Právě na monitoring situace, na poskytování krizové intervence, školíme dlouhodobě naše dobrovolníky. První pomoc jsme byli schopni nasadit v rámci prvních tří dnů po začátku povodní,“ uvedl za organizaci Dalibor Hála.

Domácnosti budou neziskovky kontaktovat znova. „V rámci měsíců je možné, že se situace zhorší, ale i zlepší. Některé domácnosti například dostanou vyplacenou pojistku a naši pomoc nebudou dál potřebovat, naopak jiné jí budou potřebovat mnohem víc,“ popsal Lička. Kdy další pomoc dorazí, ale neví.

Stát mlčí

„Nevíme co udělá stát. Víme, že s našimi prostředky určitě nebudeme schopni poskytnout dostatečnou pomoc lidem, kteří přišli o dům, kteří se museli uchýlit k demolici. Doufáme, že stát pomůže, jako v případě tornáda před pár lety, ale o naše informace z monitoringu zatím nikdo nepožádal,“ doplnil kolegy Mrkvička z Člověka v tísni.

Lidé podle něj spokojení nejsou. „Lidé čekají, potřebují informace, potřebují jistotu. Demolice je strašně psychicky náročná, teď potřebuje slyšet ,my – stát, jsme tady s vámi’ a zatím se to ne všude děje, takže lidé jsou zklamaní, naštvaní. Stát má ještě čas, ale měl by jednat teď,“ míní.

Na organizacích pracujících v terénu nemůže ležet celá tíha pomoci domácnostem, které přišly například o špatně pojištěný dům. „Takových rodin jsou minimálně desítky, bez širší pomoci se neobejdou a budou v těžko řešitelné situaci,“ bojí se Špinka z ADRA.

„Všechny rodiny, které přišly o bydlení, jsou ve složité situaci před zimou a jistě by ocenily, aby mohly plánovat další kroky s ohledem na parametry pomoci s obnovou bydlení,“ doplnil.