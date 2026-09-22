„Dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení v dané věci vykonává státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze,“ doplnil Cimbala.
Podle jeho slov nyní ve věci probíhá prvotní fáze přípravného řízení, kterou označuje za prověřování. „Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě,“ dodal.
Redakce se obrátila také na NCOZ. „Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Městské státní zastupitelství v Praze,“ komentoval mluvčí Jaroslav Ibehej.
Redakce také oslovila mluvčí Akademie věd ČR. Dosud však na dotazy nereagovala.