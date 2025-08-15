VIDEO: Jak si zásahovka došla pro Jiřikovského. Neoznačené dodávky i útěk na střechu

Tak už na něho došlo, komentuje autor videa zásah policie, která si ve čtvrtek večer došla pro bitcoinového dárce Tomáše Jiřikovského. Záběry zachycují několik neoznačených dodávek a zásahovou jednotku, která se snaží dostat do domu, kde Jiřikovský bydlí. Jenže ten z obavy, že nejde o policii, ale mafii, prchá na střechu i se svými dětmi. Policii se ale nakonec vzdává dobrovolně.

Redakci iDNES.cz se podařilo získat video od čtenáře, který večerní zásah policie natočil.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na místě byli i v pátek. Do budovy vždy zamířili maskovaní v kuklách.

Zásah policistů v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi. (15. srpna 2025)
Dům v Břeclavi, ve kterém žil Tomáš Jiřikovský, aktér bitcoinové kauzy. Policisté jej v noci na dnešek podle Deníku N zadrželi a obvinili. (15. srpna 2025)
Zásah policistů v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi. (15. srpna 2025)
Zásah policistů v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi. (15. srpna 2025)
