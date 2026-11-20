„Policisté prohledávají všechny prostory objektu školy a zjišťují veškeré okolnosti. Děti jsou v bezpečí ve svých třídách. O vývoji situace budeme informovat,“ oznámili policisté na sociální síti X.
Na místě jsou dostupné hlídky a zásahová jednotka, která zajišťuje evakuaci a důkladné prohledání vnitřních prostor i okolí školy. Prozatím však vše naznačuje tomu, že se nejspíše jedná o planý poplach.
U školy je rovněž jednotka hasičů. Bližší informace k zásahu ale jejich mluvčí Jana Deylová nesdělila a odkázala na policii.
„Aktuálně probíhá prohlídka objektu,“ řekl mlivčí policie Pavel Truxa. Ředitelka školy Klára Karlíková kolem 9:15 uvedla, že budova je evakuována. „Jsme teď uprostřed evakuace, ale pravděpodobně je to planý poplach,“ dodala.