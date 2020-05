Záškoláků bylo přes 9500, potrestání jim nehrozí. Neúčast na výuce děti podle expertů vrhá do náruče závislosti

Praha Bezmála deset tisíc českých žáků a studentů doslova vypadlo vinou pandemie ze vzdělávacího systému. Jejich kmenové základní či střední školy s nimi prozatím nenavázaly kontakt, ačkoli o to usilovaly.

„Na 9500 žáků se nepodařilo žádným způsobem do vzdělávání zapojit. A to je problém,“ řekl serveru Lidovky.cz náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Nejedná se přitom jen o děti, jež by doma neměly připojení k internetu, ostatně těm školy nabídly alternativy pro předání informací a obsahu výuky. Přesto ani na ně žáci a jejich rodiče nereagovali. „Zodpovědnost za vzdělávání má škola, ale je přirozené, že sama to nezmůže. Klíčová je spolupráce školy a rodiny, zvlášť v tak složité době. Své zmůže i zřizovatel, ale i ten má omezené možnosti,“ řekl Andrys.

Záškoláctví je přitom trestný čin. V současném koronavirovém režimu je však případný postih dle Andryse značně nejistý. „Situace je teď složitá pro všechny, učitele i rodiny školáků, takže si nemyslím, že je namístě bavit se o tom, jak moc by měli být potrestáni rodiče, kteří nezajistí vzdělávání svých dětí v této době,“ řekl.

Otázkou je, zda záškolákům hrozí jako postih propadnutí. Podle vyhlášky ministerstva školství by těžiště pololetní klasifikace mělo spočívat ve výsledcích nasbíraných žáky a studenty v oněch šesti týdnech v únoru a na počátku března, kdy školy ještě standardně fungovaly. „Teoreticky propadnout mohou, ale důvodem pro propadnutí nemůže být to, co se dělo v období vzdělávání na dálku během státem vyhlášeného nouzového stavu,“ uvedl Andrys. V současné době však podle něj nejde primárně o známky, nýbrž o to, aby se v dětech udržely kýžené návyky spojené s prací ve škole, aby se na to dalo od září navázat.

Nejvíc absentérů vykazují dle dat České školní inspekce sociálně složitější a vyloučené lokality republiky. Tradičně do nich spadají části Ústeckého či Karlovarského kraje, tamní žáci podle posledního mezinárodního šetření PISA zaostávají až o dva školní roky za svými vrstevníky v Praze či ve Středočeském kraji.

Nechtěné tendence

„Nedá se to však přesně lokalizovat, v drtivé většině jde o žáky z rodin se složitějšími socioekonomickými podmínkami. Řadu případů registrujeme překvapivě i z okraje Prahy,“ doplnil náměstek ústředního školního inspektora. Už beztak značně rozevřené „sociální nůžky“ se po pandemii ještě víc rozevřou a sjednotit úroveň českého školství bude v dohledné době takřka nemožné.

Absence klasické školní docházky má ještě jeden negativní rozměr: nárůst rizikového chování a šikany. „Dle dosavadního šetření z terénu se množí případy sebepoškozování, kyberšikany, sextingu. Některé děti mají tendenci uzavírat se do online světa, vypěstovat si na něm závislost, dochází také k vyšší konzumaci návykových látek, především alkoholu, cigaret a marihuany. Byť dosud nemáme tvrdá data, lze už nyní na základě zkušeností říct, že nárůst je prokazatelný,“ řekla serveru Lidovky.cz Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky při Úřadu vlády. Podle ní jde o důsledek toho, že některé děti pojaly březnové uzavření škol spíš jako prázdniny a místo výuky „na dálku“ se shlukují třeba v parcích, kde je riziko výskytu návykových látek vyšší.

Problémy dle Vedralové nezmizí s koncem pandemie, naopak hrozí, že s přibývajícím stresem, frustrací a ekonomickými dopady se budou prohlubovat: „Zvětší se rozdíly mezi žáky z rodin, kde se jim rodiče mohli během karantény věnovat, a dětmi, které tuto podporu doma nemají,“ zdůraznila. Nejrizikovější školy se podle ní nacházejí právě ve vyloučených lokalitách, kde ekonomická situace rodin není příznivá.

Plaga na hraně?

Školství teď prochází turbulentní dobou způsobenou koronavirem a podle hlasů z kuloárů se přetřásá otázka, zda je šéf resortu tím pravým na „kapitánském můstku“. Nespokojenost s tím, jak svou roli zvládá ministr školství Robert Plaga (ANO), panuje dle zdroje serveru Lidovky.cz jak ve vládních řadách, tak ve sněmovně. „Výměna na postu šéfa resortu zatím není ve hře, protože není za koho. S působením ministra je však mnoho lidí nespokojeno,“ řekl zdroj.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Kritika zaznívá i z řad učitelů a ředitelů základních a středních škol, někteří viní ministerstvo z přespříliš pomalého postupu v době krize, tepají jím dodané manuály a vyčítají úřadu přehazování odpovědností právě na ředitele. Zastánci Plagy naopak argumentují, že resort je svázán rozhodnutími epidemiologů a ministerstva zdravotnictví.

Pod Plagou se křeslo houpalo už na počátku roku 2019, tehdy se ho ale zastali vysokoškolští pedagogové; podle nich patří mezi ty lepší ministry školství. Těch se přitom od roku 1993 vystřídalo v úřadu již sedmnáct.