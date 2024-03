Ideálně by tak měli učinit okolo padesáti let, kdy klesá ochrana. Záškrt se bez ní může objevit i u jinak zdravých lidí.

Lidovky.cz: Co je záškrt za nemoc?

Je to poměrně závažné onemocnění, které způsobuje bakterie Corynebacterium diphtheriae, která vyvolává u nemocných lidí poměrně těžkou angínu v rámci krční formy záškrtu. Jinými slovy je to bakteriální onemocnění, které se šíří kapénkami. Můžeme se nakazit od nemocných, ale i od zvířat.

Lidovky.cz: Jak se projevuje?