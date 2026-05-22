Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Informaci potvrdil pro redakci iDNES.cz mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný.
foto: Shutterstock

„Onemocnění se vyskytlo u nezletilého neočkovaného chlapce předškolního věku. Na základě této nemoci byla v rodině nařízena protiepidemická opatření. Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě a přeléčena antibiotiky, ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření,“ uvedl Kotrla.

Riziko pro veřejnost je podle něj velmi nízké. Hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.

Diftérii neboli záškrt, historicky nazývaný také mázdřivka, způsobují bakterie Corynebacterium diphtheriae, ale plně se nemoc rozvine jen tehdy, pokud jde o kmeny produkující jed. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění, které například v Africe stále zabíjí tisíce lidí ročně, ale v Česku je velmi vzácné. Desítky let se tu nevyskytovalo, nebo jen ojediněle. V poslední době ale pacientů opět přibývá.

