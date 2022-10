Zastropovat ceny potravin? V obchodech by nic nezbylo, říká Fialův poradce

„Vysoká inflace je způsobena tím, že toho nakupujeme příliš, máme velkou spotřebu. Jak se snižují reálné příjmy, začínáme šetřit. Vidíme to i na tržbách obchodníků. S tím, jak se bude poptávka utlumovat, tak můžeme skončit v recesi. Ta však přinese to, že se inflace zkrátí a my budeme moci najet na standardní dvouprocentní růst cen,“ řekl Křeček v pořadu K věci.

Přesto se mnozí ptají, proč vláda neschválí například zastropování cen potravin, byť třeba jen na určitou dobu. „K zastropování cen energií jsme se rozhodli, protože se jednalo o zběsilý vývoj cen. Ostatní ceny v ekonomice bychom však stropovat rozhodně neměli,“ uvedl Křeček jako důvod toho, proč k tomuto kroku kabinet premiéra Fialy nepřistoupil.

A následně také dodal proč: „Na jedné straně – jakmile přijde cenová regulace, přijde nedostatek. Už jsme to zažívali v minulém režimu, kdy administrativně byly nízké ceny, ale v obchodech pak nic nebylo. Banány, toaletní papír... bylo to způsobeno zastropováním. Proto cenový strop není cesta.“

Následně dodal, že je nutné zachovat princip tržní ekonomiky. Zboží sice bude dražší, ale zároveň bude v obchodech dostupné pro všechny. „Stejně jako pohonné hmoty. Když jejich cenu některé země zastropovaly, tak jich byl mnohdy nedostatek,“ uzavřel ekonom.