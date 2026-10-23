Asociace tak reagovala na Klempířův rozhovor pro server iDNES.cz, ve kterém mluvil o tom, že chce například do konce listopadu předložit Sněmovně poslaneckou novelu zákona o audiovizi, která mimo jiné zamýšlí snížit rozpočtový rámec audiovize o miliardu korun.
„Profesní a oborové organizace v čele s Asociací producentů v audiovizi se shodují, že razantní snížení rozpočtu Státního fondu audiovize a novelizace audiovizuálního zákona by vedly k destabilizaci perfektně fungujícího systému a následně k totální destrukci české audiovize.
Konec filmových pobídek by znamenal ztrátu několika tisíc pracovních míst napříč všemi obory – nikoliv jen v audiovizi, bankrot filmových a postprodukčních studií a obrovskou mezinárodní ostudu,“ uvedla Reková.
Aktuálně platný audiovizuální zákon podle APA vznikal na platformě široké politické i odborné diskuse všech subjektů v audiovizi a před dvěma lety ho schválila Poslanecká sněmovna napříč politickým spektrem, a to i s podporou a expertním přispěním hnutí ANO.
Český audiovizuální průmysl se dostal na roční obrat přes 50 miliard korun a je vysoce proexportní. Zavedený systém funguje a podle APA nepotřebuje změnu. Díky úspěšnému výběru audiovizuálních poplatků, které jsou dvě procenta z výnosů kin, televizí a platforem, a návratnosti pobídkových investic se audiovize z velké části financuje sama.
Částka 1,6 miliardy korun alokovaná na pobídky ročně přiláká zahraniční filmové a televizní projekty v řádu desítek miliard korun. Větší část prostředků na selektivní podporu zase pochází z audiovizuálních poplatků, nikoli ze státního rozpočtu. Do systému přispívají i zahraniční platformy působící na českém trhu. Stejnou částku, jaká se vybere na audiovizuálních poplatcích, dává stát jako dotaci na selektivní podporu. Příští rok to bude asi 230 milionů korun.
„Hledání úspor je tedy nesystémové a nesmyslné. Většina prostředků fondu, ať už pobídky nebo investice do výroby původní české tvorby prostřednictvím grantů, se společnosti a státnímu rozpočtu vrací. Jakákoliv úspora ve státním rozpočtu pro příští rok je nemožná, protože státní dotace určené pro podporu audiovize jsou mandatorním výdajem státu. Radikální zásah, o němž hovořil ministr kultury Klempíř, by odporoval zákonu,“ píše se v tiskové zprávě APA s tím, že navrhované kroky by vedly i ke kolapsu pobídkového systému.
Zákon nyní určuje koeficientem výši investic do pobídek, a tím umožňuje fondu fungovat dlouhodobě a stabilně v horizontu několika let.